Teste rapide produse în UE. ANMDMR favorizează distribuitorii produselor din China

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România tratează preferențial dispozitivele medicale non UE, in special cele made in China, in defavoarea dispozitivelor medicale produse in UE.

ANMDMR a autorizat in ultima perioada punerea in piața a mai multor teste rapide antigen produse in China sau Coreea. Procedura de autorizare s-a bazat pe declarațiile pe proprie răspundere a companiilor si in baza furnizării unui set de documente prevazut de lege, fără verificarea in vreun fel a autenticității documentelor depuse. Astfel, companii ca MEDIMFARM S.A., MEDIMFARM TOPFARM S.A., MCM EVA S.R.L. si altele au primit astfel de avizări in regim de urgenta.

La solicitarea unei alte companii de a autoriza punerea in piața a unui produs similar, mai performant, produs in UE, ANMDMR a decis suspendarea punerii in piața invocând argumente nelegale, cum ar fi confirmarea in scris, pe cai oficiale, a validității certificatelor CE emise de autoritățile Europene, autorizațiile de producător si punere in piața din țară membra UE emitenta si alte documente cerute către alte tari membre UE care au autorizat punerea in piața a aceluiași produs. Practic, prin solicitarea acestor documente, ANMDRM blochează nelegal, pe o perioada nedeterminata, punerea in piața a acestui produs, deoarece autoritățile statelor membre nu au obligația legala de a răspunde solicitărilor ANMDMR intr-o perioada de timp determinata.

Actiunile ANMDMR evidențiază in mod clar defavorizarea produselor UE in favoarea produselor Non-UE.