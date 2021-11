Terapia cu oxigen hiperbaric, folosită în cazul lui Petrică Mîțu Stoian. Dorobăț și Ciuhodaru, explicații. "Multe semne de întrebare"

Medicii Carmen Dorobăț și Tudor Ciuhodaru au explicat la Realitatea Plus ce reprezintă terapia cu oxigen hiperbaric, folosită în cazul lui Petrică Mîțu Stoian. Managerul Spitalului de Boli Infecţioase "Sf Parascheva" din Iaşi a declarat că medicii infecționiști nu au recomandat această procedură pentru sindromul post-COVID.

"Ca infecționiști, noi urmărim pacienții și le cerem să revină la control la 30 de zile pentru examen imagistic pulmonar și o serie de analize de sânge. Această procedură medicală nu o indicăm noi ca infecționiști. cel puțin până în momentul de față noi nu am folosit-o în acest sens și fără îndoială că în momentul în care se prescrie, orice procedură medicală trebuie să fie sigură, cu indicații și contraindicații și foarte important este și starea de sănătate a pacientului. În momentul în care are alte comorbidități, să se știe care este starea acelor comorbidități, în ce fază de stabilitate se află, astfel încât medicul care indică tratamentul să știe cu siguranță că este suportabilă pentru momentul respectiv acea procedură. Aici este problema, dacă această procedură se face cu recomandare medicală în zona respectivă sau în general unde se face sau se face la dorința pacientului. Este un aspect de care trebuie să ținem seama pentru că iată sunt întâmplări tragice și nefericite.

Probabil că va trebui luată și o reglementare pe linie de autoritate centrală la nivel de Ministrul Sănătății în ceea ce privește protocolul. Foarte important este când diagnosticăm un astfel de sindrom post-COVID să se realizeze la distanță de faza acută. Adică noi chemăm pacientul la 30 de zile cum spuneam. În momentul în care s-a diagnosticat un sindrom post-COVID, indiferent de ce formă clinică, trebuie să meargă către un medic de specialitate cu care să avem o consultație și o decizie comună. Mă refer la un medic cardiolog, nefrolog, neurolog, după care, de comun acord se ia decizia.Până în momentul de față în sindromul post-COVID noi nu am recomandat această procedură.", a declarat Carmen Dorobăț.

Ciuhodaru, acuzații grave: Malpraxis instituțional

Medicul Tudor Ciuhodaru consideră că se poate vorbi de un ”malpraxis instituțional” în cazul artistului Petrică Mîțu Stoian.

"O astfel de terapie cu oxigen hiperbaric are indicație doar în anumite patologii.Faptul că deja vorbim despre mai multe cazuri într-un singur loc, vorbim cred că în curând de un malpraxis instituțional. Ai nevoie de indicații clare, de un protocol clar de tratament. Ar fi interesat și cât au fost expuși sub această formă terapeutică acei pacienți și la ce presiune. Din câte știu aceste camere ar trebui să aibă și o cameră de luat vederi pentru monitorizarea pacienților și ar fi interesant să știm dacă au fost preluate acele înregistrări din timpul terapiei și evident, printre contraindicațiile absolute se numără și pneumonia interstițială, adică exact o coronaviroză. Dacă vă uitați pe ceea ce înseamnă protocol în coronavirusuri, nu am regăsit nicăieri o astfel de indicație terapeutică așa că putem pune mai multe semne de întrebare. Ce s-a făcut? Când s-a făcut? Cum s-a făcut și mai ales de către cine s-a făcut? cei care ar trebui să gestioneze o astfel de măsură terapeutică, chiar alternativă, ar trebui să aibă pregătire recunoscută în domeniu. Mă întreb de ce până la ora actuală Ministerul Sănătății chiar nu a făcut nimic pentru că până la urmă sunt bani publici băgați acolo, iar malpraxisul este același, indiferent dacă se întâmplă la o unitate de stat sau la o unitate privată.", a spus Tudor Ciuhodaru la Realitatea Plus.