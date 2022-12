Sfecla roșie, un depozit de vitamine și minerale: 7 beneficii uimitoare despre care ar trebui să știți

Sfecla roșie este o plantă erbacee bienală ale cărei frunze și rădăcini conțin zeci de vitamine și minerale. Grecii și romani consumau sfecla roșie atât pentru proprietățile sale asupra sănătății.

Cu toate acestea, mulți folosesc doar rădăcina sfeclei și aruncă frunzele, fără să știe că, în acest fel, renunță la o serie de vitamine și minerale.

Să aflăm împreună care sunt cele 7 beneficii uimitoare ale sfeclei

1. Sfecla poate preveni bolile cardiace. În primul rând, sfecla este bogată în potasiu. Aproximativ 100 grame de de sfeclă conțin 909 mg. de potasiu satisfăcând astfel 19,34% din necesarul zilnic. Pe lângă faptul că ajută la reducerea retenției de apă prin creșterea producției de urină, potasiul poate scădea tensiunea arterială prin eliminarea excesului de sodiu din organism.

De fapt, nivelurile ridicate de sodiu pot crește tensiunea arterială, iar hipertensiunea arterială este un factor de risc pentru boli de inimă. În plus, unele studii au descoperit că o dietă bogată în potasiu poate preveni, de asemenea, accidentele vasculare cerebrale. Persoanele care au consumat mai mult potasiu pot avea un risc cu 24% mai mic de accidente vasculare cerebrale.

2. Sfecla poate preveni osteoporoza. Osteoporoza este o afecțiune caracterizată prin oase slabe, poroase, legate de un nivel scăzut de calciu. Unele studii au descoperit că dietele bogate în potasiu pot preveni osteoporoza prin reducerea cantității de calciu, pierdut prin urină.

3. Sfecla previne previn formarea pietrelor la rinichi. Pietrele la rinichi se formează în urină ca urmare a nivelului ridicat de calciu. Studiile au descoperit că potasiul scade nivelul de calciu din urină și previne formarea pietrelor la rinichi. De fapt, persoanele care consumă mai mult potasiu, în fiecare zi, au un risc redus cu 35% de a face pietre la rinichi.

4. Sfecla poate preveni degenerescenta maculară (boală oftalmologică), legată de vârstă. Printre altele, 100 grame de sfeclă gătită conțin 383 mcg de vitamina A, 1,81 mg de vitamina E și 24,9 mg de vitamina C. Unele studii au descoperit că toți acești nutrienți combinați oferă protecție împotriva degenerescenței maculare, cauzată de vârstă la persoanele cu risc crescut de a dezvolta boala.

5. Sfecla menține pielea sănătoasă. Conținutul de vitamine C și E din sfeclă ar putea face din această legumă o armă excelentă împotriva problemelor pielii. Studiile au descoperit că vitamina C acționează ca un antioxidant și este crucială pentru sinteza colagenului. De asemenea, combate daunele radicalilor liberi, cauzate de expunerea la soare. Combinația vitaminelor C și E menține pielea hidratată și fără riduri.

6. Sfecla promovează o digestie sănătoasă. Sfecla conține 2,9 grame de fibre alimentare la 100 grame. Fibrele din sfecla trec prin intestine și absorb apa, creând un volum pe care mușchii intestinali îl pot împinge cu ușurință din organism. Desigur, consumul suficient de sfeclă vă poate ajuta să preveniți constipația.

7. Sfecla luptă cu anemia și cu deficit de fier. În cele din urmă, sfecla oferă 1,90 mg de fier la 100 grame de produs, ceea ce înseamnă 13,8% din doza zilnică recomandată. Includeți sfecla în dieta dvs. dacă sunteți anemic.

Să aflăm care sunt ingredientele extraordinare, ideale pentru a înlocui zahărul în deserturi. O cină cu prietenii se termină, întotdeauna, cu un desert dulce și delicios. Dar, deși deserturile sevite în compania prietenilor sunt mai bune, trebuie să fim mereu atenți la cantitatea de zahăr, pe care o ingerăm,

Nu verificăm întotdeauna câte lingurițe de zahăr folosim în prăjiturile și creme de casă. Dacă depășim cantitatea de zahăr, consecințele nu vor întârzia să apară, iar depunerile de grăsime ar putea crește riscul de boli cardiace sau diabet.

Dar există câteva alternative dulci, cu conținut scăzut de calorii, care pot fi folosite în rețete. Și nu vorbim despre stevie sau miere.



Când facem acasă deserturi, putem folosi și alte ingrediente în loc de zahăr, care care conține aproape 400 de calorii la 100 grame și are un indice glicemic de aproximativ 65.

Multe gospodine folosesc miere pentru a îndulci băuturile calde sau deserturile. Dar, din punct de vedere al caloriilor, nu este o diferență mare. În plus, mierea ar putea afecta pregătirea deserturilor care trebuie să dospească.

Alte gospodine folosesc stevie, un îndulcitor natural extras din frunzele plantei cu același nume. Stevia are puține calorii, dar ar putea avea efecte laxative. Are un indice glicemic de zero și puțini carbohidrați.

Pentru a îndulci un desert, putem folosi eritritol, care are un gust foarte asemănător zahărului clasic. Eritriolul este ideal pentru persoanele care țin o dietă, care au diabet și care nu vor să renunțe la un desert dulce, fără a mări nivelul zaharului din sânge.

Siropul de orez, fără fructoză și gluten, este ideal pentru cei care urmează o dietă vegană. Se obține cu amidonul cerealelor. Se poate adăuga în ceaiurile de plante, clătite și budinci. Puteți înlocui 100 de grame de zahăr cu 130 grame de de sirop.

Malțul provine din germinarea cerealelor. Îl putem adăugăm în aluatul pentru prăjituri și tarte, pentru a favoriza dospirea. Trebuie să folosim cu 50% mai mult malț decât zahăr alb pentru a face biscuiți, creme și înghețate perfecte.

