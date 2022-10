Sezonul gripal vine mai devreme în 2022. Avertismentul medicilor britanici

Sezonul gripal pare să fi sosit mai devreme anul acesta, au avertizat oficiali sanitari din Marea Britanie, îndemnând populaţia să se vaccineze, relatează sâmbătă dpa și Agerpres.



Agenţia sanitară britanică UKHSA a anunţat că numărul cazurilor de gripă a crescut în Anglia, numeroase persoane prezentându-se la medic cu simptome de gripă.



UKHSA i-a sfătuit pe toţi cei eligibili să se vaccineze împotriva gripei, spunând că oamenii au mai puţină imunitate naturală ca urmare a restricţiilor anti-COVID instituite în ultimii doi în sezonul rece.



Cele mai recente date sugerează că internările în spital pentru boli respiratorii cresc cel mai rapid în rândul copiilor sub cinci ani, deşi nivelurile generale în ceea ce priveşte gripa sunt încă la un nivel relativ scăzut, ceea ce înseamnă că este dificil de prezis cât de mare va fi valul îmbolnăvirilor.



În iarna 2017-2018, focarul de virus gripal H3N2 a provocat în jur de 20.000 de decese şi 40.000 de internări în Marea Britanie.



Potrivit UKHSA, circa 33 de milioane de persoane din Anglia sunt eligibile pentru vaccinare gratuită împotriva gripei anul acesta, inclusiv toţi copiii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 11 ani şi unii din grupa de vârstă 11-16 ani, cărora li se administrează un vaccin sub formă de spray nazal.

Premieră cu vaccinul antigripal în România. Lista pe județe

Premieră în România: Este primul an când s-au asigurat, încă din luna octombrie, dozele de vaccin antigripal. De obicei, vaccinurile erau date abia în luna ianuarie, chiar în mijlocul iernii, nu atât de devreme ca anul acesta. Vorbim de 1,5 milioane de doze. Ministerul Sănătăţii a achiziţionat 1,5 milioane de doze de vaccin antigripal, pentru sezonul 2022 – 2023. Acum tot ce mai trebuie făcut este ca medicii de familie să meargă să le ridice.

Bolnavii cu afecțiuni cronice, gravidele, copiii, personalul medical și oamenii trecuți de 65 de ani beneficiază de vaccinare gratuită. Pentru restul populației, serul este disponibil contra cost în farmacii, iar prețul este aproximativ 60 de lei.

Vaccinul antigripal reprezintă cea mai bună metodă de profilaxie împotriva infecției cu virusul Influenza. După inoculare, vaccinul activează sistemul imun și induce producția de anticorpi specifici care oferă protecție sezonieră împotriva bolii. Este indicată efectuarea vaccinului cu tulpini circulante în anul respectiv înainte de luna noiembrie, deoarece organismul necesită o perioada de aproximativ două săptămâni pentru furnizarea anticorpilor protectori.

După inoculare, persoanele vaccinate dezvoltă forme mai ușoare de boală frecvent asimptomatice datorită răspunsului prompt și eficient al sistemului imunitar. VEZI lista pe județe AICI

Gripă în sezonul rece

Stările gripale sunt cauzate de infecția cu virusul Influenza de tip A, B și C cu transmitere predominant aerogenă (prin secreții eliminate în timpul vorbirii, tusei și strănutului), infecția fiind specifică sezonului rece. Virusurile gripale de tip B și C sunt responsabile de apariția epidemiilor anuale de gripă (tipul C fiind mai rar întâlnit), iar tipul A de gripă poate determina apariția pandemiilor, mult mai larg răspândite.

