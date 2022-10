Premieră cu vaccinul antigripal în România. Lista pe județe

Premieră în România: Este primul an când s-au asigurat, încă din luna octombrie, dozele de vaccin antigripal. De obicei, vaccinurile erau date abia în luna ianuarie, chiar în mijlocul iernii, nu atât de devreme ca anul acesta. Vorbim de 1,5 milioane de doze.

Ministerul Sănătăţii a achiziţionat 1,5 milioane de doze de vaccin antigripal, pentru sezonul 2022 – 2023. Acum tot ce mai trebuie făcut este ca medicii de familie să meargă să le ridice.

Iată situația pe județe:

Vedeți lista, pentru fiecare județ, dând click aici: https://media.dcnews.ro/other/202210/stocuri-vaccin_82366400.pdf

Bolnavii cu afecțiuni cronice, gravidele, copiii, personalul medical și oamenii trecuți de 65 de ani beneficiază de vaccinare gratuită. Pentru restul populației, serul este disponibil contra cost în farmacii, iar prețul este aproximativ 60 de lei.

Vaccinul antigripal reprezintă cea mai bună metodă de profilaxie împotriva infecției cu virusul Influenza. După inoculare, vaccinul activează sistemul imun și induce producția de anticorpi specifici care oferă protecție sezonieră împotriva bolii. Este indicată efectuarea vaccinului cu tulpini circulante în anul respectiv înainte de luna noiembrie, deoarece organismul necesită o perioada de aproximativ două săptămâni pentru furnizarea anticorpilor protectori.

După inoculare, persoanele vaccinate dezvoltă forme mai ușoare de boală frecvent asimptomatice datorită răspunsului prompt și eficient al sistemului imunitar.

Gripă în sezonul rece

Stările gripale sunt cauzate de infecția cu virusul Influenza de tip A, B și C cu transmitere predominant aerogenă (prin secreții eliminate în timpul vorbirii, tusei și strănutului), infecția fiind specifică sezonului rece. Virusurile gripale de tip B și C sunt responsabile de apariția epidemiilor anuale de gripă (tipul C fiind mai rar întâlnit), iar tipul A de gripă poate determina apariția pandemiilor, mult mai larg răspândite.

Simptome gripale

Persoanele infectate cu Influenza A și B prezintă în decursul a două-cinci zile de la contactul cu virusul următoarele simptome:

Febră peste 40°C;

Cefalee (dureri de cap), mialgii (dureri musculare), artralgii (dureri articulare), disfagie (durere în gât);

Astenie marcată (stare de slăbiciune);

Tuse uscată, rinoree (secreții nazale apoase);

Frisoane;

În situațiile de suprainfecție bacteriană, tusea devine productivă, iar secrețiile nazale își modifică aspectul și consistența, situație în care se impune tratamentul medicamentos antibiotic.

Infecția cu Influenza de tip C se manifestă prin simptome mult atenuate specifice unei răceli comune, banale.

Printre complicațiile care pot apărea în cursul evoluției gripei se regăsesc:

Pneumonia;

Insuficiența respiratorie;

Exacerbarea astmului bronșic (dacă acesta există înainte de infecția cu influenza);

Otita medie;

Sinuzita.

