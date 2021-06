Senator AUR, în copac după cireșe. Chirieac: În locul celor de la USR nu l-aș rata. Când ne vom trezi, va fi plânsul...

Scene de râs pentru angajații din Parlament după ce au văzut un senator în copac, relatează Antena 3. Mircea Dăneasă, de la AUR, s-a urcat într-un cireș din curta legislativului după ce i s-a făcut poftă.

”Ar trebui în fiecare zi să facem ascensiuni în copac pentru că e sportul cel mai complex”, a explicat senatorul.

Ce se întâmplă cu Parlamentul României

Bogdan Chirieac, analist politic, a comentat scenele amuzante.

”Vedeți că avem tot mai mulți oameni politici cu comportamente accentuate, ca să spun așa, exotice, chiar ciudate. Comportamentul distinsului parlamentar din AUR mă duce fără să vreau cu gândul la doamna primar Clotilde Armand și mă gândesc dacă o posibilă alianță AUR-USR nu ar face România mult mai veselă decât e în acest moment. Oricum, în locul celor de la USR nu l-aș rata pe distinsul domn parlamentar de la AUR și i-aș face o ofertă de nerefuzat să treacă la USR. Cred acolo sunt astfel de comportamente. Uitându-mă la doamna Armand, la domnul Ghinea, la domnul Drulă, cred că distinsul domn Dăneasă ar putea fi foarte bine în această echipă să facă acțiuni politice de genul acesta, de nerefuzat”, a declarat Bogdan Chirieac.

România, pe împrumut

Întrebat de jurnalistul Cătălina Porumbel dacă se poate trăi doar din râs în România, Bogdan Chirieac a mai precizat:

”Nu. Când ne vom trezi va fi plânsul și scrâșnirea dinților. În momentul acesta, câtă vreme distinși ne spun că e mai bine cu gunoiul peste noi, decât să se ia vreo măsură cât de mică... lumea dorește să fie masochistă, să sufere, să pută totul, doar pentru a te lupta cu mafia de pe stânga, cu PSD-ul ciumă roșie de pe dreapta. Plânsul o să vină când se termină banii. Toată petrecerea e pe bani de împrumut. Până în prezent, într-un an și jumătate, 34 de miliarde de euro. Dacă va fi 4-5% dobânda la banii aceștia pe an, vă dați seama că sunt aproape două miliarde pe an. Deci numai dobânda. Când se termină banii începe plânsul și scrâșnirea dinților”, a mai declarat Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.