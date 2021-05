Semnal din Washington: România a avut de TREI ori mai mulți morți de COVID-19. Chirieac, paralelă cu ”șantajul” lui Voiculescu: Așa ceva nu cred!

Universitatea din Washington a realizat un studiu care indică faptul că numărul deceselor din România din cauza COVID-19 ar putea fi mult mai mare decât cel înregistrat până acum, de 28.699 de persoane. Conform datelor studiului, țara noastră se află pe locul 19 în lume după numărul de decese provocat de coronavirus, cu 87.649 de decese.

„Universitatea din Washington nu lasă să se înțeleagă că este cineva de vină, ci pur și simplu că baza de calcul este alta. Adică nu s-au luat în calcul cei care au murit acasă de COVID, fără a mai fi raportați. România are o parte importantă a populației în mediul rural, unde se ajunge mai greu, unde nu se raportează întotdeauna. Dacă cineva de 80 de ani se presupune că a decedat de bătrânețe, dar tocmai i se întorsese copilul din Italia în urmă cu 2 sau 3 săptămâni, că au fost multe cazuri de acest gen, oamenii nu au știut, i-au înmormântat. Deci nu cred că este o vină a autorităților de aici. De altfel, dacă și în Statele Unite, ei estimează un număr dublu de decese și pe plan mondial tot un număr dublu de decese, în România e triplu, ceea ce se înscrie în marja de eroare e administrației românești, care este probabil cea mai puțin performantă administrație din Uniunea Europeană”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

"Vlad Voiculescu a încercat să șantajeze"

Întrebat de gazda emisiunii, Ionuț Grigore, dacă între dezvăluirile fostului ministru al sănătății Vlad Voiculescu și studiul universității americane este vreo legătură, Bogdan Chirieac susține că cele două nu au niciun factor comun.

Iată ce spunea Vlad Voiculescu la jumătatea lunii aprilie, după ce a fost demis de la Ministerul Sănătăţii: "O problema cu siguranță există. Am făcut verificări la nivel de spitale, în cele două platforme în care se raportează. Au fost comparate cele două platforme, alerte.ms.ro și corona-forms. Pe o platformă raportează spitale, iar pe cealaltă toate entitățile și diferența este semnificativă. Din ce cred că s-a întâmplat, și am indicii serioase, există o subraportare. Nu schimbă realitatea, dar schimbă percepția. Am luat un spital, ne-am uitat la cifra deceselor și ne-am uitat cum e raportată în fiecare platformă. În ambele există o subraportare, iar diferența dintre cele două platforme e semnificativă. Avem o platformă în care raportează spitalele, și cealaltă în care raportează mai multe instituții. Raportarea numai din spitale e cu mii de cazuri mai mare decât cea din mai multe instituții".

”Așa ceva nu cred că s-a întâmplat în România”

„Nu, nu este absolut nicio legătură. În cazul Universității Washington este o lucrare științifică, făcută „on one`s best knowledge”, ca să spun așa, făcută cu profesori, cu studenți, cu cele mai bune intenții, în cazul lui Vlad Voiculescu el încerca să șantajeze autoritățile, restul Guvernului, în sensul că „iată ce vă dau în fapt, că ați raportat greșit, dacă mă schimbați din funcția de ministru”. Raportarea greșită, că aici înțeleg că e vorba de un algoritm de clacul, nu este cineva acuzat, ca în cazul României, că a ascuns morții. Deci ce făcea Vlad Voiculescu era o chestie cu bătaie lungă. O țară, un Guvern, care nu raportează cât poate de corect și manipulează cifrele cu bună știință, riscă să iasă și din Organizația Mondială a Sănătății și să suporte consecințele Comisiei Europene, pe bună dreptate. Așa ceva nu cred că s-a întâmplat în România, nu cred că s-au falsificat cifrele cu bună știință. Baza de calcul, da, aia e discutabilă, decesele în mediul rural și eu cred că nu au fost toate raportate, la fel cum nici cifra, că până acum România a avut un milion de infectări. Profesorul Rafila spunea că numărul real de infectări este cu mult mai mare, ceea ce cred, pentru că nu toată lumea care a avut COVID, a avut simptome a și mers la spital, în spitalele din România nu e de mers, deci sunt lucruri diferite aici”, a completat Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.