Șeful ISU Timiș, internat în spital cu Covid-19. Nu era vaccinat

Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Timiş, Lucian Mihoc, se află internat la Spitalul „Victor Babeş”, după ce s-a infectat cu coronavirus. Deşi se află în prima linie a luptei cu pandemia, acesta nu era vaccinat împotriva Covid-19, scrie debanat.ro.

După ce s-a simţit rău, Lucian Mihoc a fost prima dată la Spitalul Militar, acolo unde a fost confirmat cu coronavirus. Ulterior acesta a plecat acasă, dar starea sa de sănătate s-a agravat. Ieri a fost internat la Spitalul „Victor Babeş”. El are o activitate pulmonară afectată în proporţie de 30-40%, potrivit managerului acestei instituţii spitaliceşti, Cristian Oancea.

Lucian Mihoc are o formă moderată de boală, a mai spus Oancea. Șeful ISU Timiș nu era vaccinat, deşi conduce o instituţie aflată în prima linie a bătăliei cu pandemia COVID.

Subprefectul de Timiș, infectat pentru a doua oară cu COVID-19

Subprefectul de Timiș, Ovidiu Drăgănescu, s-a infectat pentru a doua oară cu noul coronavirus. Atribuțiile sale au fost preluate de al doilea subprefect de Timiș pentru perioada în care acesta se va afla în carantină. Ovidiu Drăgănescu a anunțat că are o formă foarte ușoară de COVID-19 și că miercuri dimineață s-a făcut și dezinfectarea tuturor spatiilor din Palatul Administrativ din Timișoara, unde are sediul Prefectura Timiș. Ovidiu Drăgănescu a mai fost infectat cu coronavirus în urma cu un an, când după ce s-a îmbolnăvit a fost internat mai multe zile în spital.

„Sunt confirmat pozitiv, dar fără simptome, e a doua oara când iau acest virus. Prima oara a fost mai violent, am fost inclusiv internat în spital, dar pe atunci nu exista vaccinul. Acum sunt vaccinat, iată că acesta funcționează, mă simt bine. Cel mai probabil m-am infectat de la copilul meu care a avut un coleg pozitiv la școală. Peste 8 zile repet testul PCR, iar, dacă acesta va fi negativ, ma întorc la serviciu. Între timp, cât lipsesc, atribuțiile au fost preluate de colegul meu Andrei Molnar, subprefect de Timiș.", a declarat Ovidiu Drăgănescu. Vezi mai mult AICI.