€ 5.0811
|
$ 4.3247
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 21:19 30 Sep 2025 | Data publicării: 21:04 30 Sep 2025

Schimbare de program la CFR către și dinspre aeroport
Autor: Iulia Horovei

tren aeroport henri coanda
 

Mai multe trenuri de călători dintre cele 48 aflate pe ruta București Nord - Aeroport Henri Coandă și retur nu vor circula în perioada 14 - 17 octombrie 2025.

Zece trenuri de călători dintre cele 48 aflate pe ruta București Nord - Aeroport Henri Coandă și retur nu vor circula în perioada 14 - 17 octombrie 2025, între orele 09:00 - 14:00, pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară, a anunțat, marți CFR Călători.

„Pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe linia București Nord - Aeroportul Internațional Henri Coandă, solicitate și realizate de către administratorul infrastructurii - CNCF CFR SA, CFR Călători nu va putea opera temporar, în intervalul orar rezervat lucrărilor, 10 trenuri din cele 48 (24 tur/24 retur) aflate în circulație pe această rută. Lucrările solicitate și realizate de către administratorul infrastructurii CFR SA se vor desfășura zilnic, în perioada 14 - 17 octombrie 2025, între orele 09:00 - 14:00”, se precizează în comunicat.

Trenuri CFR Călători care nu vor circula

  • R-M 7917 București Nord (plecare 09:10) - Aeroport Henri Coandă (sosire 09:31);
  • R-M 7919 București Nord (plecare 09:50) -Aeroport Henri Coandă (sosire 10:11); 
  • R-M 7920 Aeroport Henri Coandă (plecare 09:52) - București Nord (sosire 10:17);
  • R-M 7921 București Nord (plecare 11:10) - Aeroport Henri Coandă (sosire 11:31);
  • R-M 7922 Aeroport Henri Coandă (plecare 10:32) - București Nord (sosire 10:57);
  • R-M 7923 București Nord (plecare 12:30) - Aeroport Henri Coandă (sosire 12:51);
  • R-M 7924 Aeroport Henri Coandă (plecare 11:52) - București Nord (sosire 12:17);
  • R-M 7925 București Nord (plecare 13:50) - Aeroport Henri Coandă (sosire 14:11);
  • R-M 7926 Aeroport Henri Coandă (plecare 13:12) - București Nord (sosire 13:37);
  • R-M 7928 Aeroport Henri Coandă (plecare 14:32) - București Nord (sosire 14:57).

Restul de 38 de trenuri ale CFR Călători de pe această rută vor circula conform graficului de circulație prevăzut în Mersul trenurilor.

Compania recomandă călătorilor să solicite informații despre orele de sosire și de plecare ale trenurilor în/din stațiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport și să consulte site-urile operatorului pentru informații actualizate despre modificările survenite în circulația anumitor trenuri, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cfr calatori
tren
trenuri
schimbare
modificare program
aeroport
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 33 minute
Va doborî România dronele care-i încalcă spațiul aerian? Anunțul lui Nicușor Dan
Publicat acum 53 minute
O tânără de 20 de ani din Neamț, înjunghiată mortal de fostul iubit. Mama fetei, în stare gravă la spital
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Imaginea zilei, cu președintele Nicușor Dan machiat FOTO
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Oamenii de știință au creat un „cocktail de viruși” pentru a combate infecțiile nosocomiale
Publicat acum 1 ora si 52 minute
Schimbare de program la CFR către și dinspre aeroport
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Sep 2025
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat pe 28 Sep 2025
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat pe 28 Sep 2025
Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta
Publicat pe 29 Sep 2025
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
Publicat pe 28 Sep 2025
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close