Schimbare de program la CFR către și dinspre aeroport

Mai multe trenuri de călători dintre cele 48 aflate pe ruta București Nord - Aeroport Henri Coandă și retur nu vor circula în perioada 14 - 17 octombrie 2025.
Zece trenuri de călători dintre cele 48 aflate pe ruta București Nord - Aeroport Henri Coandă și retur nu vor circula în perioada 14 - 17 octombrie 2025, între orele 09:00 - 14:00, pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară, a anunțat, marți CFR Călători.
„Pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe linia București Nord - Aeroportul Internațional Henri Coandă, solicitate și realizate de către administratorul infrastructurii - CNCF CFR SA, CFR Călători nu va putea opera temporar, în intervalul orar rezervat lucrărilor, 10 trenuri din cele 48 (24 tur/24 retur) aflate în circulație pe această rută. Lucrările solicitate și realizate de către administratorul infrastructurii CFR SA se vor desfășura zilnic, în perioada 14 - 17 octombrie 2025, între orele 09:00 - 14:00”, se precizează în comunicat.
Restul de 38 de trenuri ale CFR Călători de pe această rută vor circula conform graficului de circulație prevăzut în Mersul trenurilor.
Compania recomandă călătorilor să solicite informații despre orele de sosire și de plecare ale trenurilor în/din stațiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport și să consulte site-urile operatorului pentru informații actualizate despre modificările survenite în circulația anumitor trenuri, potrivit Agerpres.
de Roxana Neagu