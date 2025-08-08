Data actualizării: | Data publicării:

Scandalul Michael-Dragoș Anastasiu ajunge la final. Nicușor Dan a luat act de demisia fostului vicepremier

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Politica
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri decretul prin care se constată vacantarea funcției de membru al Guvernului României a lui Michael-Dragoș Anastasiu, în urma demisiei acestuia din funcția de viceprim-ministru. Actul oficial vine la 10 zile după ce Anastasiu a anunțat public, într-o conferință de presă tensionată, că părăsește Executivul în contextul scandalului izbucnit în jurul unor fapte de corupție care implică activitatea sa de afacerist în perioada 2009–2017.

Dragoș Anastasiu și-a anunțat retragerea din Executiv pe 29 iulie, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Palatul Victoria. El a declarat că nu mai poate rămâne în funcție atâta vreme cât percepția publică asupra implicării sale în trecutul dosar afectează imaginea Guvernului.

„În acest moment, în acest climat, mie îmi e foarte clar că nu mai pot să ajut, că indiferent ce aș spune, ce aș face, va continua procesul de denigrare, bazat pe niște fapte, dar dus la extrem. Acesta este motivul pentru care, discutând cu premierul, i-am spus că voi face mai mult rău decât voi face bine și că e momentul să fac un pas în lateral, în spate, cum vreți să-l numiți, și să demisionez”, a explicat Anastasiu.

Fostul vicepremier a insistat că plecarea sa nu trebuie să fie interpretată ca o renunțare la ideea de reformă, ci mai degrabă ca un gest de responsabilitate în fața opiniei publice. 

În ceea ce privește scandalul de presă care a dus la retragerea sa, Anastasiu a afirmat că acuzațiile la adresa sa trebuie privite în contextul unei relații istorice tensionate dintre mediul privat și instituțiile de control ale statului. A susținut că, în calitate de antreprenor, s-a confruntat cu presiuni și constrângeri, care l-au determinat să accepte compromisuri în scopul menținerii afacerii pe linia de plutire.

„Am fost declarat șpăgar. (...) Există două tipuri de șpăgi: șpăgi de supraviețuire și șpăgi de îmbogățire. Din punctul nostru de vedere, treaba a fost din zona de supraviețuire. În toată această perioadă, compania mea a plătit 75 de milioane de lei la stat. (...) Nu a fost nicio secundă când noi am făcut evaziune fiscală (...) Niciodată, nicio secundă, în niciun moment nu a fost vorba de zona cealaltă care se cheamă îmbogățire”, a afirmat Anastasiu.

Situația care a determinat retragerea lui Dragoș Anastasiu din Guvern este strâns legată de implicarea sa, în calitate de martor-denunțător, într-un dosar penal deschis în urmă cu șapte ani, privind o relație de natură ilegală dintre compania sa și o inspectoare din cadrul ANAF. Între anii 2009 și 2017, firma lui Anastasiu a plătit, prin facturi fictive, aproximativ 170.000 de euro către o firmă controlată de Angela Burlacu, funcționar public în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Ulterior, în 2023, Burlacu a fost condamnată definitiv la cinci ani de închisoare pentru fapte de corupție.

Fostul vicepremier a precizat că dosarul în care apare ca martor a fost public de ani de zile și că a oferit autorităților un denunț în calitate de persoană care a colaborat cu justiția. El a recunoscut că a făcut greșeli în cariera sa de antreprenor, dar a ținut să sublinieze că întregul mediu de afaceri din România a fost nevoit, timp de decenii, să funcționeze într-un cadru incorect și impredictibil.

„Am primit zilele acestea mii de mesaje. (...) Atmosfera în care antreprenorii din România au trebuit să-și facă treaba și să crească această țară (...) a fost complicată, într-un parteneriat cu statul român care niciodată n-a fost corect”, a transmis Anastasiu.

Emil Constantinescu: Acest om nu a fost înmormântat cu onoruri naționale, dar sute de mii de români au participat la adunarea de doliu din Piața Revoluției
