Data actualizării: | Data publicării:

România, în pragul crizei financiare. Chirieac: Care e singura instituție ce ar trebui să avizeze orice majorare de salarii și pensii

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Politica
arhivă proprie
arhivă proprie

Tensiunile politice și economice din România ating un nou punct critic, pe fondul avertismentelor legate de un posibil blocaj financiar. Analistul politic Bogdan Chirieac atrage atenția că România se confruntă cu o situație economică dramatică, alimentată de decizii populiste și lipsa unui control instituțional riguros. În opinia sa, orice majorare de salarii sau pensii în sectorul public ar trebui să fie avizată de Banca Națională a României, singurul organism apolitic și respectat, capabil să ofere un cadru realist pentru gestionarea finanțelor publice.

Guvernul Bolojan, între presiuni politice și strategii economice

Analistul politic consideră că actualul Executiv, condus de Ilie Bolojan, trebuie să fie sprijinit de toate cele patru partide aflate la guvernare, în ciuda măsurilor controversate pe care le-a adoptat.

„Trebuie să reziste guvernul Bolojan. Toate patru partidele aflate la guvernare trebuie în acest moment să îl sprijine pe Ilie Bolojan. Strategia sa e una greșită, foarfeca asta îngrozitoare, tăierea de cheltuieli și majorarea de taxe și impozite, inclusiv pentru mediul privat, care, până la urmă, produce proteina economică”, a subliniat Chirieac.

Potrivit analistului, Bolojan și-a complicat singur mandatul după ce a declarat public că România riscă să intre în încetare de plăți, informație preluată ulterior de Bloomberg. „Ca să-l citez pe domnul Andrei Caramitru, care știe ce spune, numai Dumnezeu mai investește în România”, a punctat acesta.

Chirieac a acuzat lipsa de coerență bugetară, invocând faptul că dobânda pentru datoria externă, 11 miliarde de euro doar în acest an, nu apare în buget, la fel cum nu sunt prevăzuți nici banii necesari pentru programul „Anghel Saligny”. „Domnul Boloș trebuie să dea niște bani în Anghel Saligny, pe care nu-i are, nu sunt trecuți în buget. Prin programul Anghel Saligny se demarează investiții locale: asfalt, apă, canal, școală, casă de cultură, stadion în sate părăsite de locuitori... De vină a fost cine a aprobat investiția acolo, nu programul în sine”, a explicat analistul la România TV.

 

Banca Națională, singura autoritate capabilă să reglementeze majorările salariale și de pensii

Analistul susține că orice creștere de salarii sau pensii în sectorul public ar trebui să primească mai întâi avizul Băncii Naționale a României, singura instituție apolitică și cu autoritate reală în materie economică. „Am ajuns aici din prostie. Toate partidele parlamentare au votat majorarea de pensii și de salarii în mediul public. Ar trebui să existe o lege prin care aceste majorări, pe viitor, să fie avizate de Banca Națională, care e organismul cel mai respectat în România de astăzi și este apolitic. Deci, dacă Banca Națională spune da, ai bani să majorezi, poți să majorezi. Dacă nu, nu mai dai legi cu bani pe care nu îi ai ca să primești votul și apoi faci România praf, ca în momentul ăsta”, a spus Chirieac.

2. FOTO: Ager... (mugur-isarescu_73264800.jpg)

Analistul a mai menționat și lipsa de dialog dintre președinte și premier, criticând faptul că noul șef al statului nu a fost prezent la Constanța de Sfânta Maria, eveniment cu semnificație majoră pentru marinarii români.

Întrebat despre eventuale noi creșteri de TVA, Chirieac a avertizat că acest lucru ar adânci recesiunea. „Rezultatul va fi o recesiune severă. Și așa suntem în recesiune. Dacă intrăm în recesiune, PIB-ul țării se micșorează... Nu există nicio măsură de stimulare economică în programul Bolojan. Nicio măsură de ajutor pentru economie în această țară”, a spus acesta, amintind de criza din 2010, când Traian Băsescu a tăiat salariile bugetarilor, dar nu a stopat investițiile publice.

Chirieac a criticat și lipsa unor planuri pentru atragerea fondurilor europene, subliniind importanța supracontractării PNRR, metodă folosită de alte state pentru a nu pierde bani europeni. În plus, a avertizat asupra riscurilor implicate de un eventual apel la FMI, amintind că, în 2010, România a fost finanțată simultan de Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Comisia Europeană, însă astfel de intervenții vin cu o abordare strict contabilă, care poate duce la măsuri dure și nepopulare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Ce se întâmplă cu vizele spre America. Țoiu, de la Externe: Suntem într-un loc mult mai bun
17 aug 2025, 23:45
România, alături de SUA și Europa, pentru garanții de securitate în Ucraina. Anunțul lui Nicușor Dan
17 aug 2025, 20:02
Adrian Năstase: Trump și Putin au negociat și alte lucruri, separat de Ucraina
17 aug 2025, 13:08
Premierul Ilie Bolojan anunță noi măsuri de austeritate: "Nu există altă soluție" 
17 aug 2025, 11:25
Lidera POT, Anamaria Gavrillă, acuză că ANAF-ul i-a furat banii din pensie mamei sale 
17 aug 2025, 10:46
Paradoxuri după întâlnirea Trump - Putin și un câștig enorm pentru România. Chirieac: "Îi mulțumim pentru acest serviciu uriaș"
17 aug 2025, 08:03
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Apare Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale. Anunțul Ministerului Sănătății
16 aug 2025, 19:22
Nicușor Dan, mesaj despre poziționarea României după întâlnirea Trump-Putin
16 aug 2025, 18:27
Nicușor Dan, iritat de un tânăr. Ce i-a zis la mănăstirea de la Sâmbăta de Sus / video
15 aug 2025, 20:22
România, în pragul crizei financiare. Chirieac: Care e singura instituție ce ar trebui să avizeze orice majorare de salarii și pensii
18 aug 2025, 09:37
USR, condamnare în direct pentru Ion Iliescu. Scapă Vlad Voiculescu
15 aug 2025, 20:07
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei și a ales mănăstirea de la Sâmbăta de Sus
15 aug 2025, 18:58
Coincidență sau strategie? Nicușor Dan alege calea Traian Băsescu chiar de Ziua Marinei
15 aug 2025, 19:00
Speculații în lanț după apariția surpriză a lui Nicușor Dan la Sâmbăta de Sus, de Adormirea Maicii Domnului
15 aug 2025, 16:32
Ilie Bolojan, interviu pentru Bloomberg: "Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare"
15 aug 2025, 14:40
Nicușor Dan, absent de la Ziua Marinei, a fost surprins în imagini, cu familia. ”E în perioada de concedii”
15 aug 2025, 13:27
”Misterul” absenței lui Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Bogdan Chirieac, ironic, despre locul unde este ”Zeus”. Există un singur câștigător!
15 aug 2025, 11:45
Cătălin Predoiu, mesaj de Ziua Marinei Române: „Securitatea la gurile Dunării și în zona Mării Negre are un rol strategic esențial”
15 aug 2025, 09:38
Silvia Monica Dinică - numită secretar de stat la Ministerul Muncii
15 aug 2025, 07:08
Klaus Iohannis, somat de ANAF pentru o datorie de 4,7 milioane lei
14 aug 2025, 21:13
Moment amuzant într-o filmare cu Nicușor Dan. Faza a devenit virală în online / video
14 aug 2025, 19:52
Corneliu Ștefan, atac la decizia premierului Ilie Bolojan: Sufocați de tăierile masive, nu auzim nicio discuție despre soluții concrete pentru a susține dezvoltarea. NIMIC
14 aug 2025, 15:12
Conflict în coaliție pe tema suspendării unor proiecte PNRR. PSD cere consens politic
14 aug 2025, 14:28
Primăriile de comune amenință cu grevă generală pe 8 septembrie, după întâlnirea cu Bolojan
14 aug 2025, 13:56
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
14 aug 2025, 13:22
Primarii se răscoală împotriva Guvernului Bolojan. Liberalul de Mezzo a răbufnit: Cea mai mare nenorocire. Se blochează țara, punem lacătul pe ea
14 aug 2025, 15:00
Aleșii locali îi spun ”NU” lui Ilie Bolojan: Nu suntem de acord, nu acceptăm măsurile fără nicio alternativă
14 aug 2025, 13:03
Oana Țoiu a declarat că SUA ne-au scos din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor prezidențiale. Apoi s-a bâlbâit
14 aug 2025, 12:32
Bolojan discută cu primarii cu mandatul pe masă. ”O ușurare când nu voi mai fi premier”/ UPDATE
14 aug 2025, 11:52
Bolojan anunță reduceri de personal fără plăți compensatorii: Nu e normal doar să mărim taxele pentru români
13 aug 2025, 21:46
Vine și pachetul 3 de măsuri! Acesta decide alegerile pentru Primăria București. Cum se schimbă calculele politice
13 aug 2025, 22:53
Nicușor Dan, prima reacție după videoconferința cu liderii europeni
13 aug 2025, 19:34
Replică din PSD pentru PNL în scandalul microbuzelor: Când nu faci nimic pentru oameni, îți rămâne doar să faci spume la gură
13 aug 2025, 19:28
Grindeanu, culisele discuției cu Nazare despre cazul multinaționalelor: Nu este suficient!
13 aug 2025, 17:13
Alexandru Nazare propune capital social minim de 8.000 pentru SRL. Până acum a fost 200 de lei
13 aug 2025, 16:44
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, spune George Simion. „E inevitabil. Călin Georgescu, premier”
13 aug 2025, 16:48
Programul Anghel Saligny, anunț de la vârful Ministerului Dezvoltării. Ultimele precizări ale lui Cseke Atilla
13 aug 2025, 15:48
Modificare pentru firmele cu datorii la stat. Manevra pe care NU o vor mai putea face pentru a scăpa de plata obligațiilor fiscale
13 aug 2025, 13:45
Aproape 700.000 de companii din România NU au card bancar. Schimbarea decisă în Guvern
13 aug 2025, 13:23
România lipsește de la întâlnirea liderilor europeni cu Trump. Antonescu, ”întrebare pentru turistul din Basarabia”
13 aug 2025, 13:19
”Asistăm la schimbări de frontieră prin forță, acesta este adevărul”. Semnalul lui Chirieac înainte de summit-ul Trump - Putin: Este o palmă grea
13 aug 2025, 14:16
SUA critică România pentru anularea alegerilor prezidențiale. Bogdan Chirieac: Atunci ne felicitau pentru ce-am făcut. Acum ne condamnă
13 aug 2025, 12:04
Se fac jocurile pentru Primăria Municipiului București. Coaliția Puterii se ”reunește” anti-”extremiști”? Propuneri inedite
13 aug 2025, 11:08
Bolojan îi bagă în ședință pe reprezentanţii a peste 30 de instituţii din subordinea Guvernului / Update: De sinecurile din statul român când vă ocupaţi?
13 aug 2025, 10:04
Miza reală pentru George Simion la alegerile locale: Cine va fi candidatul AUR pentru Primăria București
12 aug 2025, 21:31
Nicușor Dan și Zelenski, discuții despre viitorul regiunii. Ce au vorbit cei doi
12 aug 2025, 17:29
Ministrul Bogdan Ivan, acuzat că și-a propus finul în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, a revocat numirea / update
12 aug 2025, 15:59
Cum va fi reluat programul Rabla. Ministrul Diana Buzoianu anunță modificări
12 aug 2025, 15:26
Titus Corlățean, după anunțarea candidaturii la șefia PSD: Partidul reînvie, devine un partid viu și oamenii încep să se manifeste
12 aug 2025, 14:56
Alegeri primare deschis pentru un candidat unic al Coaliției la primăria Capitalei. Apel făcut de Burduja, PNL
12 aug 2025, 14:40
Mihai Fifor: Lăsați-ne cu Ucraina, prioritatea ministrului Apărării sunt numirile politice
12 aug 2025, 14:22
Cele mai noi știri
acum 2 minute
„Enzima miracol” a doctorului Hiromi Shinya. Ce ar trebui să mănânci pentru a trăi 100 de ani
acum 20 de minute
România, în pragul crizei financiare. Chirieac: Care e singura instituție ce ar trebui să avizeze orice majorare de salarii și pensii
acum 1 ora 7 minute
Falșii surdomuți au invadat România și prăduiesc oamenii / Când sunt confruntați, încep să vorbească și să înjure / video viral
acum 1 ora 8 minute
Sorana Cîrstea, pe tabloul principal la Cleveland (WTA)
acum 1 ora 14 minute
Cutremur, luni dimineața, în Vrancea
acum 1 ora 17 minute
BANCUL ZILEI: Bulă și Bubulina, în noaptea nunții
acum 1 ora 19 minute
O femeie a cumpărat un set de oale de pe Temu, dar ce a primit n-are legătură cu realitatea: Râzi ca să nu plângi / video
acum 1 ora 32 minute
La ce oră se întâlnește Trump cu Zelenski, Macron, Merz, Meloni, Starmer, Stubb, Rutte și Ursula von der Leyen
Cele mai citite știri
pe 17 August 2025
Destinația din România comparată cu Barcelona și Nisa: E un oraș cu viață non-stop
pe 17 August 2025
Paradoxuri după întâlnirea Trump - Putin și un câștig enorm pentru România. Chirieac: "Îi mulțumim pentru acest serviciu uriaș"
pe 17 August 2025
William și Kate și-au ales o nouă reședință și au obligat vecinii să se mute
pe 17 August 2025
Alerte de Cod Roșu. Județele vizate de furtuni extrem de periculoase în următoarele minute
pe 17 August 2025
Un expert american avertizează că titanii tech Musk și Thiel își doresc dominația globală: "Pot avea controlul total asupra vieții noastre"
Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel