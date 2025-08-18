România, în pragul crizei financiare. Chirieac: Care e singura instituție ce ar trebui să avizeze orice majorare de salarii și pensii

Tensiunile politice și economice din România ating un nou punct critic, pe fondul avertismentelor legate de un posibil blocaj financiar. Analistul politic Bogdan Chirieac atrage atenția că România se confruntă cu o situație economică dramatică, alimentată de decizii populiste și lipsa unui control instituțional riguros. În opinia sa, orice majorare de salarii sau pensii în sectorul public ar trebui să fie avizată de Banca Națională a României, singurul organism apolitic și respectat, capabil să ofere un cadru realist pentru gestionarea finanțelor publice.

Guvernul Bolojan, între presiuni politice și strategii economice

Analistul politic consideră că actualul Executiv, condus de Ilie Bolojan, trebuie să fie sprijinit de toate cele patru partide aflate la guvernare, în ciuda măsurilor controversate pe care le-a adoptat.

„Trebuie să reziste guvernul Bolojan. Toate patru partidele aflate la guvernare trebuie în acest moment să îl sprijine pe Ilie Bolojan. Strategia sa e una greșită, foarfeca asta îngrozitoare, tăierea de cheltuieli și majorarea de taxe și impozite, inclusiv pentru mediul privat, care, până la urmă, produce proteina economică”, a subliniat Chirieac.

Potrivit analistului, Bolojan și-a complicat singur mandatul după ce a declarat public că România riscă să intre în încetare de plăți, informație preluată ulterior de Bloomberg. „Ca să-l citez pe domnul Andrei Caramitru, care știe ce spune, numai Dumnezeu mai investește în România”, a punctat acesta.

Chirieac a acuzat lipsa de coerență bugetară, invocând faptul că dobânda pentru datoria externă, 11 miliarde de euro doar în acest an, nu apare în buget, la fel cum nu sunt prevăzuți nici banii necesari pentru programul „Anghel Saligny”. „Domnul Boloș trebuie să dea niște bani în Anghel Saligny, pe care nu-i are, nu sunt trecuți în buget. Prin programul Anghel Saligny se demarează investiții locale: asfalt, apă, canal, școală, casă de cultură, stadion în sate părăsite de locuitori... De vină a fost cine a aprobat investiția acolo, nu programul în sine”, a explicat analistul la România TV.

Banca Națională, singura autoritate capabilă să reglementeze majorările salariale și de pensii

Analistul susține că orice creștere de salarii sau pensii în sectorul public ar trebui să primească mai întâi avizul Băncii Naționale a României, singura instituție apolitică și cu autoritate reală în materie economică. „Am ajuns aici din prostie. Toate partidele parlamentare au votat majorarea de pensii și de salarii în mediul public. Ar trebui să existe o lege prin care aceste majorări, pe viitor, să fie avizate de Banca Națională, care e organismul cel mai respectat în România de astăzi și este apolitic. Deci, dacă Banca Națională spune da, ai bani să majorezi, poți să majorezi. Dacă nu, nu mai dai legi cu bani pe care nu îi ai ca să primești votul și apoi faci România praf, ca în momentul ăsta”, a spus Chirieac.

Analistul a mai menționat și lipsa de dialog dintre președinte și premier, criticând faptul că noul șef al statului nu a fost prezent la Constanța de Sfânta Maria, eveniment cu semnificație majoră pentru marinarii români.

Întrebat despre eventuale noi creșteri de TVA, Chirieac a avertizat că acest lucru ar adânci recesiunea. „Rezultatul va fi o recesiune severă. Și așa suntem în recesiune. Dacă intrăm în recesiune, PIB-ul țării se micșorează... Nu există nicio măsură de stimulare economică în programul Bolojan. Nicio măsură de ajutor pentru economie în această țară”, a spus acesta, amintind de criza din 2010, când Traian Băsescu a tăiat salariile bugetarilor, dar nu a stopat investițiile publice.

Chirieac a criticat și lipsa unor planuri pentru atragerea fondurilor europene, subliniind importanța supracontractării PNRR, metodă folosită de alte state pentru a nu pierde bani europeni. În plus, a avertizat asupra riscurilor implicate de un eventual apel la FMI, amintind că, în 2010, România a fost finanțată simultan de Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Comisia Europeană, însă astfel de intervenții vin cu o abordare strict contabilă, care poate duce la măsuri dure și nepopulare.

