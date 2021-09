România, "fenomen ciudat" față de Europa la COVID-19. Val Vâlcu: Dacă nu ai încredere în medici, de ce te duci la ei când te loveşte boala?

În contextul în care numărul de cazuri de COVID-19 este în continuă creștere în România, la fel și numărul deceselor și al oamenilor care nu cred în COVID-19, iar numărul de persoane vaccinare este în continuă scădere, medicul Radu Țincu spune că se internează din ce în ce mai mulți oameni iar locurile s-au ocupat peste tot în București la secțiile de COVID-19.

"În România se întâmplă un fenomen ciudat comparativ cu restul Europei. Această discrepanță între numărul de cazuri în toată Europa, numărul de diagnosticați a crescut, dar acest lucru nu este proporțional însoțit și de creșterea numărului de cazuri spitalizate sau de creșterea pacienților la ATI. În România lucrurile nu merg în aceeași direcție. A crescut numărul de pacienți diagnosticați, a crescut numărul de spitalizări, a crescut numărul celor din ATI și din păcate va crește și numărul deceselor. Este al patrulea element care va fi și el corelat cu toate aceste creșteri. Crește numărul deceselor pentru că cei care ajung în ATI sunt cu forme grave de boală, cu afectare de peste 75 - 80% din suprafața ambilor plămâni, sunt pacienți nevaccinați în cea mai mare parte și nu au nicio șansă la viață.

Pot să ajungă la ATI și persoane vaccinate, pentru că și aici a fost o discuție. De ce să ne vaccinăm dacă unii ajung la ATI?! Sunt persoane care sunt vârstnice, cu anumite boli grave, cu forme de cancer în fază terminală... acești pacienți, chiar dacă sunt vaccinați, răspunsul lor imunitar nu este unul comparabil cu al unui tânăr de 20 de ani.

Vă spun de ce mortalitatea în România este mai mare. În primul rând, că nu avem un grad de imunizare colectivă care să permită trecerea prin boală în mod asimptomatic, iar cei vârstnici și vulnerabili de a dezvolta o formă severă de COVID-19 nu sunt îngrijiți corespunzător", a declarat medicul Radu Țincu, la B1 TV.

Val Vâlcu, reacție: De ce te duci la medici când te lovește boala? Stai acasă, tratează-te la cabinetul senatorial al lui Șoșoacă!

"Singura soluție rațională, normală, este vaccinul! Eu nu știu de ce se duc la spital cei care refuză să se vaccineze?!

România sănătoasă nu îi preocupă pe cei care sunt vizați de această problemă. Ar putea și ei să se uite cum e în Germania și să se gândească: de ce e Germania aia de 10 ori mai dezvoltată decât România?

Mă rog, dintr-o groază de factori, dar dintre ei e și rata mare de vaccinare.

De ce în Norvegia s-a vaccinat 85% din populație? De ce în unele zone din Spania, la fel, rata de vaccinare a ajuns la capacitate maximă? Pe măsură ce vin noi doze de vaccin se vor vaccina toți.

Tot spun autoritățile... dar la tine în oglindă te-ai uitat? Ți-ai pus întrebarea: or fi toți ăia, 60 de milioane de nemți, or fi toți ăia fraieri și ești tu mai deștept? Tu care ești mai sărac, vai de capul tău, nu ai terminat nicio școală calumea?

Dacă nu ai încredere în medicul care-ți propune soluția rațională, corectă: vaccinarea, de ce te duci la medici când te lovește boala? Stai acasă, tratează-te la cabinetul senatorial al lui Șoșoacă! Mergi la vrăjitoare, nu veni la medici dacă tu crezi aceste teorii ale conspirației!

De ce vii și-l oprești pe ăla care are cancer, care și-a rupt piciorul, care are o altă problemă.. ăla nu are loc în spital din cauza ta, care ai refuzat soluția oferită gratuit!

Crede în Șoșoacă și mergi să te tratezi la ea, nu veni la spital dacă te îmbolnăvești!", a declarat Val Vâlcu, în direct la B1 TV.

Acest articol reprezintă o opinie.