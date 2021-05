"Delegaţia României în cadrul PPE joacă un rol extrem de important. Nicio decizie importantă din acest grup de 193 de europarlamentari nu se poate lua fără delegaţia României. Ultima decizie a fost joia trecută când s-a decis ca relaţiile UE cu Turcia să nu fie încetate şi, practic, negocierile şi discuţiile despre un parteneriat cu Turcia pe viitor să nu fie încetate, ci doar suspendate. Dacă delegaţia României nu ar fi fost prezentă la discuţii, grupul PPE ar fi blocat definitiv orice discuţie despre viitorul relaţiilor UE-Turcia.

Datorită delegaţiei noastre, am reuşit doar să suspendăm şi să nu blocăm definitiv aceste discuţii. Pentru noi, Turcia e un partener important în Marea Neagră, un partener important NATO. Noi am considerat că poziţia Germaniei şi a ţărilor nordice era prea dură. Dacă nu se decidea aşa, aruncam Turcia în braţele Rusiei sau Chinei. De ce să îi duci înspre alt jucător global, când putem să îi păstrăm aproape de Europa. La nivelul Europei au peste 10 milioane de cetăţeni. De ce să renunţăm la un parteneriat cu ei, doar pentru că trec printr-un moment mai dificil al democraţiei? Acolo nu e democraţie acum, e un fel de autocraţie, mai mult spre dictatură. Doar din cauza lui Erdogan, însă, nu putem uita istoria Turciei. Erdogan nu e veşnic, e doar un moment prin care se trece acum. Nu poţi abandona o ţară şi 80 de milioane de oameni pentru un accident al istoriei", a declarat Rareş Bogdan, în emisiunea ”All about EU”, by Claudia Țapardel.

Comisia pentru afaceri externe (AFET) a Parlamentului European a adoptat un raport prin care condamnă politica externă a Turciei, considerată „ostilă”, și propune ca negocierile de aderare la Uniunea Europeană să fie oficial suspendate dacă Turcia nu își schimbă atitudinea. Raportul a fost votat cu 49 de voturi pentru, 4 împotrivă și 14 abțineri.

"Noi am încercat, tocmai prin forţa pe care o avem în PPE, să îi convingem pe colegii noştri. La vot, propunerea noastră a trecut. Au fost şi propuneri în care să nu vorbim nici despre suspendare, dar derapajele au fost destul de mari, din păcate...", a mai spus europarlamentarul.