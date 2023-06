Roaming mai ieftin pentru cetățenii R. Moldova cu Europa. Mircea Geoană: S-a decis să fie o formulă ca cetăţeanul moldovean să nu mai plătească mult

Roaming mai ieftin pentru cetățenii R. Moldova cu Europa. Mircea Geoană: Am fost la conducerea Orange și am discutat cu dânșii / Foto: Pixabay, de Thomas

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a povestit la DC NEWS că a fost la Paris, la conducerea companiei Orange pentru a discuta în privința tarifelor de roaming pentru cetățenii din Republica Moldova care sună în Europa. Geoană a menționat că una dintre deciziile luate la summit-ul de la Chișinău a vizat acest aspect, remarcând că este un lucru important pentru oamenii din Republica Moldova care au nevoie să vadă și avantajele apropierii de UE.

"Eu aș spune că este absolut lăudabil modul în care Maia Sandu și echipa sa încearcă să țină un front unic în fața acestui asalt hibrid al Federației Ruse. Avem cu toții interesul să-i sprijinim în avea succes în acest demers pentru că de cele mai multe ori lucrurile se duc în plan politic sau de securitate, dar până la urmă opinia publică contează. Vin alegeri în Republica Moldova, vin alegeri anul acesta, mai vin și la anul încă o dată, este foarte important ca și din punct de vedere al atmosferei generale cetățenii Republicii Moldova să vadă și avantajele.

Vă dau un exemplu, am fost la Paris și am fost acolo la conducerea companiei de telefonie, care e și la noi, Orange, și am discutat cu dânșii și mă bucur că la una dintre deciziile luate la Chișinău, la summit, a fost să existe o formulă de a asigura ca roaming-ul de telefonie al Republicii Moldova cu Europa și cu România implicit, să fie făcut la costuri care să nu-l facă pe cetățeanul moldovean, deja cu dificultăți sociale importante, să plătească mai mult" a declarat Mircea Geoană în cadrul unui interviu pentru DC NEWS.

Chirieac: Sunt 2 milioane de cetățeni moldoveni care muncesc în UE

"Mai ales că sunt 2 milioane de cetățeni moldoveni care muncesc în Uniunea Europeană în momentul acesta", a punctat analistul politic Bogdan Chirieac.

"Și 1,5 milioane de cetățeni moldoveni cu dublă cetățenie, moldovenească și română. Deci, există în clipa de față avem aș spune un moment unic pe care sper din toată inima să-l putem fructifica", a mai spus Mircea Geoană.

