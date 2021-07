Rareș Bogdan: O RUȘINE că Boloș nu e în Guvern. Încasam în august banii din PNRR! Ghinea e SIDERAT: REPLICA

Europarlamentarul liberal Rareş Bogdan a declarat, sâmbătă, în conferinţa de alegeri a PNL Bihor, că cel mai bun bun titular pentru funcţia de ministru al Fondurilor Europene ar fi fost Marcel Boloş. Potrivit lui, cu Boloș ministrul PNRR-ul ar fi fost semnat deja, iar banii ar fi fost încasați până la sfârșitul lunii august. El a criticat faptul că portofoliul acestui partid este deținut de USR PLUS.

„O să nasc un breaking news, dar nu am cum să nu-l nasc. M-aş fi bucurat să fie aici, alături de Lucian Bode, care observ că vorbeşte mai multe de Transporturi decât de Interne (…) alături de Raluca Turcan, aş şi vrut să fie aici şi trebuia să fie aici, oameni buni! Dacă stăteam drepţi şi negociam drepţi, aici trebuia să fie Marcel Boloş care ar fi fost cel mai bun ministru al Fondurilor Europene. E o ruşine că nu este în Guvernul Cîţu! Este o ruşine pentru liberali şi pentru România! Şi vă mai spun ceva: dacă Marcel Boloş era ministrul Fondurilor Europene, sau Investiţiilor, sau cu Dumnezeu, că îi tot schimbă numele, vă asigur că eram în cele 14 state care semnau PNRR-ul şi încasam până la sfârşitul lui august banii! Aşa, îl semnăm prin septembrie. Dar nu e Marcel Boloş. Din ce cauză? Poate vă răspunde unul dintre cei care vin după mine să vorbească aici.”, a afirmat Rareş Bogdan în faţa delegaţilor la conferinţa de alegeri a conducerii PNL Bihor, potrivit G4media.ro.

Ministrul Cristian Ghinea i-a dat replica pe Facebook lui Rareș Bogdan.

„Sunt siderat de inocența mimată a lui Rareș Bogdan. Marcel Boloș a făcut un PNRR care nu ar fi fost luat niciodată în serios de CE: cu 9% verde și 4% digital (față de 37% și 20% cât prevede regulamentul). În general vorbind, te poți pretinde profesionist dacă citești regulamentele pe care trebuie să le aplici. Faptul că sunt elegant cu partenerii de coaliție și mă abțin să comentez ce am preluat, văd că nu e nici înțeles, nici apreciat. Și încă ceva: campania interna din PNL e una, dar ideea asta că PNL ne-a făcut vreo favoare lăsând niște ministere la USR PLUS e o fudulie profund jignitoare. Domnule Rareș Bogdan: USR PLUS conduce ministere importante pentru că avem voturi reale în spate. Și o facem bine.

Să te tot plângi pe subiect e ca în bancul cu impotentul care spune că măcar atârnă frumos. Mă opresc aici. Am muncit cu toți colegii din guvern, inclusiv din PNL, cu prim-ministrul, enorm în aceste luni. Avem un PNRR echilibrat între prioritățile tuturor partenerilor, acceptat de Comisie. Mai e puțin. Avem de condus o țară.Cer responsabilitate în declarații - sunt multe voci care vor să nu reușim, dar adulții din cameră reușesc să livreze.”, afirmă Cristian Ghinea într-o postare pe Facebook.