Rareș Bogdan: În 2024, mă duc alături de Boc, Cîțu, Sighiartău, Alina Gorghiu. Nicio greșeală!

„În 2024, mă voi duce în campanie electorală prin țară și voi prezenta ce am realizat”, a spus Rareș Bogdan, duminică seară, la Antena 3, în cadrul unei ediții speciale cu Andreea Sava.

Întrebat, ulterior, de Mirel Curea cu cine se va duce, în 2024, în campanie electorală, cu Barna și cu Cioloș, Rareș Bogdan a oferit următorul răspuns: „Eu vă spun cu sinceritate și nu vreau să fac un breaking news. Eu vreau să mă duc, în 2024, alături de Emil Boc, Florin Cîțu, Robert Sighiartău, Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Alina Gorghiu. Cu ei vreau să mă duc!”

„În campanie vom avea candidați liberali. Nu vom mai face niciun fel de greșeală. În toate județele și orașele din România vom avea candidați liberali”, a subliniat Rareș Bogdan.

De ce îl susţine pe Florin Cîţu pentru preşedinţia partidului

„Cifrele pe care le vedeţi acum anunţate – şi nu sunt cifre anunţate din România, sunt cifre anunţate de Comisia Europeană – arată extrem de clar că pariul Florin Cîţu pentru România ca premier a fost unul excepţional. Eu cred că un premier are nevoie tocmai pentru că urmează trei ani de construcţie, trei ani de modernizare, trei ani de reformă, are nevoie şi ca partidul să-i stea complet în spate, integral, pentru că ceea ce s-a întâmplat în primele săptămâni ale acestei campanii interne, părerea mea că se va încheia mult mai repede decât credeau duşmanii noştri”, a spus, cu altă ocazie, Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan: Dacă nu rezolvăm problema, nimeni nu ne poate opri căderea! Dacă reușim, vom defila în 2024 la alegeri

Aglomerația de pe Valea Prahovei nici măcar nu mai reprezintă o știre. A devenit un fapt banal. Oamenii stau ore întregi în trafic, iar autoritățile nu iau nicio măsură. Nu există weekend în care să nu aflăm că, potrivit Centrului Infotrafic, în acea zonă, traficul este intens.

Amintim că, recent, europarlamentarul Rareș Bogdan a comentat acest subiect.

„Valea Prahovei, Sâmbătă, ora 19.00, am plecat din Bucuresti la ora 17.00,……poveste rutieră fără sfârșit. Avem 3 ani in care sa demonstram ca se poate. Nu reușim nici noi, pe tobogan înainte…..nimic nu ne poate opri căderea. Dacă reușim, vom defila in 2024 la toate cele 4 rânduri de alegeri! 36 de luni de munca. Decolam sau Plecam! Simplu”, a scris Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, pe contul de Instagram.