Raluca Turcan: Activitățile casnice vor fi reglementate corespunzător

"Am dezbătut astăzi reglementarea activităților casnice cu reprezentanții patronatelor și ai sindicatelor, având cu toții convingerea că acest demers va aduce o serie de avantaje pentru piața muncii și pentru sistemul public de pensii, dar mai ales pentru toți cei care astăzi muncesc în acest fel, fără a fi asigurați medical și fără a putea să obțină un drept de pensie. Potrivit datelor INS, avem 39% din populație inactivă și estimăm că aproximativ 1,2 milioane de persoane ar putea obține aceste drepturi odată ce activitățile casnice, care în prezent se desfășoară majoritar la negru, vor fi reglementate corespunzător.

Efectele proiectului

Efectele acestui proiect vor consta în reducerea muncii nedeclarate, în introducerea de categorii profesionale care nu se regăsesc în prezent în piața muncii și în creșterea numărului celor care vor plăti contribuții de asigurări sociale pentru a avea acces la servicii medicale ori la obținerea unui drept de pensie. Ne dorim ca aceste activități să fie accesibile șomerilor indemnizați și beneficiarilor de venit minim garantat și lucrăm pentru a obține cea mai bună variantă tehnică, astfel încât activitățile casnice să fie suficient de atractive pentru ca oamenii să prefere să lucreze legal, nu la negru.", a scris Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook.

Raluca Turcan, despre creșterea vârstei de pensionare

Raluca Turcan a vorbit în urmă cu câteva săptămâni, despre riscurile pe care le implică lipsa unei reforme a sistemului de pensii. Ministrul Muncii a dat asigurări atunci că vârsta de pensionare nu va crește.

”S-a vehiculat creșterea forțată a vârstei de pensionare. Nu o creștem special pentru că în România speranța de viață la naștere, speranța de viață la vârsta pensionării și calitatea vieții active sunt sub media UE. Până să ajungă să crească vârsta de pensionare, așa cum au făcut celelalte țări din UE, România are de parcurs această etapă în care, pe de-o parte, stimulezi să rămâi în activitatea profesională și, prin alte măsuri de creștere a ocupării, de îmbunătățire a asistenței sociale, să ajuți și calitatea vieții profesionale să fie una cel puțin la nivelul mediei UE”, a spus ministrul Muncii, în emisiunea ”100%” de la Realitatea Plus, moderată de Laurențiu Botin.