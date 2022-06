Rafila: Avem un prim draft al Strategiei de resurse umane în sănătate

'Lucrăm foarte intens în această perioadă şi avem deja un prim draft al acestei strategii de resurse umane în care, când vom fi mai avansaţi, ne vom consulta cu dumneavoastră şi cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor, Colegiului Medicilor, ne vom consulta cu Federaţia Sanitas, ne vom consulta cu toţi actorii relevanţi încât să avem o strategie care să fie cunoscută, înţeleasă şi acceptată, încât la sfârşitul câtorva ani, pentru că sunt obiectiv, nu cred că lucrurile se vor schimba peste noapte sau se pot îmbunătăţi peste noapte, să putem să avem un rezultat care să vină în beneficiul pacienţilor din România', a afirmat Rafila.

Alexandru Rafila a participat, la Institutul Naţional de Statistică, la conferinţa aniversară 'Două decenii de solidaritate în sănătate'.

Potrivit ministrului Sănătăţii, 'confortul profesional' are două componente: una legată de condiţiile în care lucrează personalul medical, iar cealaltă care este legată de modul în care se raportează autorităţile şi populaţia la profesioniştii din sănătate.

'Cred că împreună putem să dezvoltăm două zone importante: cea de respect al autorităţilor pentru corpul medical şi cea de-a doua, care este cel puţin la fel de importantă, de respect al populaţiei pentru corpul medical şi pentru ceea ce corpul medical oferă populaţiei din România. Şi trebuie să lucrăm pentru acest lucru, care cred că este esenţial şi în obţinerea reparaţiilor de natură materială care trebuie făcută în mod diferenţiat pentru fiecare categorie sau includerea în rândul acestor categorii al celor care nu au beneficiat de actualizarea salarizării, cu toate că lucrează de foarte mult timp în sistemul de sănătate.

(...) Lucrurile nu sunt perfecte, dar cred că sunt perfectibile şi cred că putem să găsim soluţii inteligente, în niciun caz coercitive, ci stimulative, pentru ca să putem să vă ajutăm în îmbunătăţirea calificării profesionale', a susţinut Rafila. El a afirmat că există categorii de personal care desfăşoară activităţi importante pentru funcţionarea acestor unităţi sanitare şi care beneficiază de o 'salarizare diferită care nu este în avantajul lor'.

'Motivul pentru care am venit aici este legat de activitatea şi apartenenţa dumneavoastră profesională la sistemul de sănătate, indiferent că sunteţi medici, asistenţi medicali, aveţi alte profesiuni care ajută realizarea actului medical, cred că important este să avem o abordare unitară şi inclusiv din punct de vedere al drepturilor salariale, ca să aduc în dezbatere un subiect pe care am avut ocazia să îl dezbat de mai multe ori, dar pe care încă nu l-am rezolvat, pentru că există categorii de personal, mai ales în spitale, care desfăşoară activităţi importante pentru funcţionarea acestor unităţi sanitare şi care din păcate beneficiază de o salarizare diferită care nu este în avantajul lor', a mai arătat ministrul Rafila.

Citește și - Rafila vrea ca toți asistenții să aibă examen de bacalaureat

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, că i s-ar părea firesc ca toți asistenții să aibă examen de bacalaureat și va discuta cu reprezentanții corpului medical și cu ministrul Educației despre înscrierea la postlicealele sanitare.

Ministrul Alexandru Rafila s-a declarat deranjat că mulți dintre asistenții care au ajutat în pandemie nu au fost capabili să ia examenul pentru a obține postul din punct de vedere legal. El le dă dreptate medicilor, care au spus că ar fi nevoie de o discuție cu Ministerul Educației pentru o reevaluare a acelor școli postliceale pentru asistente. Medicii au spus că asistente care au picat examenul au făcut-o pentru că nu știu lucruri elementare, în condițiile în caree multe intră la postliceale sanitare fără examen de bacalaureat.

„Acolo avem o problemă pe care eu o cunosc, am discutat-o cu Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România. (...) În mod evident cred că trebuie să înțelegem că această profesiune, de asistent medical, care este o profesiune liberală în Uniunea Europeană, la fel ca și cea de medic, presupune competențe profesionale solide și dacă am făcut acest pas spre asistenții medicali cu studii superioare, pentru că există facultăți de asistenți medicali la toate universitățile de medicină și farmacie din România, trebuie să înțelegem că și învățământul postliceal trebuie să ajungă într-o situație în care admiterea la aceste școli să presupună promovarea examenului de bacalaureat. Este un punct de vedere pe care îl am eu, ca și profesor, nu neapărat ca ministru al Sănătății. Calitatea și modul în care se dezvoltă profesional un asistent medical sunt extrem de importante, iar înscrierea la școlile postliceale a celor care au examen de bacalaureat mi se pare absolut firească”, a spus ministrul Sănătății.

Rafila a spus că va avea o discuție cu ministrul Educației, Sorin Cîmpea, dar este nevoie de o discuție mai largă și cu organismul profesional al asistenților medicali, astfel încât să existe o poziție comună și să fie găsită o soluție pentru a crește calitatea pregătirii celor care acced la aceste școli postliceale. Vezi știrea aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News