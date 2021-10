Raed Arafat, despre posibilitatea unui nou lockdown și finalul valului 4: În decembrie-ianuarie

Întrebat, miercuri seară, dacă s-ar impune un nou lockdown la nivel național, Raed Arafat a răspuns: „La acest moment, eu consider că, dacă am respecta măsurile pe care le avem şi dacă fiecare dintre noi ar respecta măsurile complet, am putea să controlăm situaţia. Din păcate, am văzut imagini chiar în weeend-ul trecut, la anumite cluburi care ţineau festivităţi cu dansuri, la 2 dimineaţa, care nu respectă absolut nicio regulă. Asta este iresponsabilitatea la momentul ăsta din partea unora şi din cauza cărora am ajuns în această fază”.

Întrebat despre amenzile aplicate acestor localuri, Arafat a explicat: „Pentru unii amenzile care se dau sunt o mică atenţionare, pentru că ei fac suma foarte rapid, în prima oră dintr-o noapte de acest gen”.

Când ar putea trece valul 4

Raed Arafat estimează că actualul val al pandemiei ar putea trece în decembrie-ianuarie.

Incidența în București trece de 11 la mie

Capitala trece, joi, de 11 infectări la mia de locuitori și urmează să fie întrunit din nou Comitetul Municipal București pentru Situații de Urgență (CMBSU).

Potrivit datelor DSP București, joi, incidența în București a ajuns la 11,49 la mie, în creștere față de miercuri, când Capitala a era la 10,93 la mie.

Conform datelor oficiale, marți incidența era de 10,31 la mie, iar luni de 9,64.

Joi va fi întrunit din nou CMBSU, însă nu a fost stabilită încă ora.

Apelul lui Gheorghiță: Pe cei de azi poate nu îi cunoști, mâine pot fi prietenii tăi

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul CNCAV, a făcut un nou apel pentru respectarea măsurilor de protecție și pentru vaccinare, spunând că pe cei bolnavi sau pe cei decedați azi poate nu îi cunoaștem, dar cei de mâine pot fi prietenii sau rudele noastre.

„Ne uităm la raportările zilnice. Poate că sunt persoane pe care nu le cunoaștem astăzi, dar mâine pot fi prietenii noștri, pot să fie rudele noastre, pot să fie cei dragi nouă, așa încât fiecare persoană care astăzi respectă regulile, care astăzi se vaccinează va da posibilitatea altor bolnavi, cu alte boli, să poată să fie internați în spitale, va elibera un loc la ATI, va lăsa un pat liber așa încât, dragi români, vă rog să aveți încredere în noi, în medici, indiferent de situația pe care o avem astăzi în România”, a spus președintele CNCAV.