Radu Herjeu, faza zilei. Ce a pățit când a vrut să cumpere bilet de autobuz. Are card BRD

Ce a pățit în autobuz, când a vrut să cumpere bilet, este de noaptea minții!

„Uneori am senzația clară că sunt rătăcit într-un film cu proști. Mă urc ieri în autobuz, dau să plătesc biletul cu cardul bancar. Bec roșu, țignal, card restricționat! Ce-o fi? Bani aveam pe el. Cobor, dau telefon la BRD. Bună ziua, bună ziua. Povestesc. Mi se răspunde: da, sunteți la a 5-a tranzacție și e nevoie de confirmare prin pin. Zic: dar în autobuz nu am unde să bag pinul. Și la controlor chiar nu cred c-o să prindă scuza cu ”pinul”.

- Mergeți dvs. la un ATM și faceți o operațiune, scoateți niște bani!

- Domnule, glumești. Plec din stație să caut un atm ca să scot niște bani ca să mă pot urca apoi în autobuz și plăti cu cardul?

- Atunci intrați pe net și achiziționați ceva.

- Mă cam luați peste picior. Deci, ca să mă pot urca în autobuz fără să risc să iau amendă, trebuie să cumpăr ceva de pe net?

- Mai e o soluție, dacă aveți card Revolut, transferați niște bani acolo și apoi vi-i recuperați!

- N-am dom'le, card Revolut, eu am card BRD, fir-ar să fie!

Am renunțat și am luat bilet prin sms, cu 20% mai scump. A venit și controlorul”, a scris Radu Herjeu pe Facebook.

