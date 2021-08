Prima variantă a rectificării bugetare. Cîțu așteaptă ca „TOȚI miniștrii să prezinte execuția bugetară pentru primul semestru”

Premierul Florin Cîțu a declarat, luni, că a făcut o primă variantă a rectificării bugetare, iar în cel mai scurt timp va transmite documentul liderilor Coaliției.

Anunțul lui Florin Cîțu privind prima variantă a rectificării bugetare a fost făcut, luni, pe pagina oficială de Facebook.

„Am făcut o primă variantă a rectificării bugetare. În cel mai scurt timp voi transmite documentul liderilor Coaliției de guvernare”, anunță Florin Cîțu.

El precizează că încă așteaptă de la „toți miniștrii” să prezinte execuția bugetară pentru primul semestru.

„Pentru următoarele 6 luni, solicit mai multă responsabilitate în cheltuirea banului public și atingerea tuturor țintelor din buget, pe care ni le-am asumat la începutul anului”, mai spune Cîțu, conform Mediafax.

„Nu am văzut foarte multă reformă”

În acest weekend, Cîțu a amintit că urmează rectificarea bugetară şi a menţionat că s-a uitat pe execuţia din acest an şi că a observat lucruri care-l nemulţumesc şi pe care pe care le-a adus la cunoştinţa miniştrilor.

„Nu am văzut foarte multă reformă. Se vorbeşte foarte mult despre reformă, dar până acum nu am văzut la instituţiile statului reduceri de cheltuieli şi, aşa cum am spus la începutul anului, acele companii de stat care nu arată că reduc cheltuielile nu vor primi bani suplimentari la această rectificare. Trebuie să le arătăm românilor că nu putem merge mai departe cu aceeaşi risipă de bani cu care s-au obişnuit aceste companii pe vremea PSD-iştilor. Nu ne permitem să schimbăm doar directorul, dar să rămână restul la fel. Vreau performanţă, pentru că suntem acolo pentru români, iar aceştia sunt banii românilor”, spunea Florin Cîţu, potrivit Agerpres. (Știrea, AICI.)

Cîţu: Ministerele care nu au cheltuit banii ceruţi să ofere asigurări că execuţia se va îmbunătăţi în următorul semestru

Anterior, Cîțu a declarat că ministerele care nu au cheltuit, în primul semestru, banii pe care i-au cerut trebuie să vină cu argumente solide că execuţia bugetară se va îmbunătăţi în următoarele 6 luni.

„Cum am promis, rectificarea bugetară începe cu o analiză a execuţiei bugetare pentru fiecare minister în parte.

Articolul 56

(1) - Până la data de 25 iulie 2021, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate transmit la Ministerul Finanţelor o analiză a execuţiei bugetare pe primele 6 luni faţă de programul semestrului I stabilit prin repartizarea pe trimestre, potrivit prevederilor articolului 48 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) - Pe baza analizei prevăzute la alineat (1), la prima rectificare bugetară din anul 2021 se pot ajusta bugetele ordonatorilor principali de credite cu suma reprezentând diferenţa dintre programul semestrului I şi execuţia bugetară pe primele 6 luni. Rezultatele analizei execuţiei bugetare, analiză care nu are legatură cu protocolul, vor fi prezentate public. Ministerele care nu au cheltuit, în primele 6 luni, banii pe care i-au cerut trebuie să vină cu argumente solide, să îmi ofere asigurări că execuţia bugetară se va îmbunătăţi în următoarele 6 luni”, scria Florin Cîţu la finalul lunii iulie, pe pagina sa de Facebook. (Știrea, AICI.)