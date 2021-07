Cîţu: Doar Drulă poate decide demiterea lui Vizante / Ministerele care nu reduc cheltuielile vor rămâne fără bani la rectificare

Decizia de a demite directorul CFR în urma accidentelor petrecute în ultimele zile în România aparţine exclusiv Ministerului Transporturilor, a declarat premierul Florin Cîţu, prezent sâmbătă la Tulcea, la Conferinţa judeţeană a PNL.

Întrebat cum comentează faptul că la nivelul conducerii CFR nu s-a înregistrat nicio demisie, premierul a afirmat că această hotărâre este atributul ministrului Transporturilor.

'Rămân la ce am spus acum două zile. Trebuie să fim foarte atenţi, pentru că astfel de lucruri sunt decontate de toţi. (...) Decizia de a demite este a ministrului Transporturilor, dar cred că nu trebuie să deconteze o întreagă guvernare pentru un singur director', a afirmat premierul Cîţu.

'Nu am văzut foarte multă reformă'

El a amintit că urmează rectificarea bugetară şi a menţionat că s-a uitat pe execuţia din acest an şi că a observat lucruri care-l nemulţumesc şi pe care pe care le-a adus la cunoştinţa miniştrilor.

'Nu am văzut foarte multă reformă. Se vorbeşte foarte mult despre reformă, dar până acum nu am văzut la instituţiile statului reduceri de cheltuieli şi, aşa cum am spus la începutul anului, acele companii de stat care nu arată că reduc cheltuielile nu vor primi bani suplimentari la această rectificare. Trebuie să le arătăm românilor că nu putem merge mai departe cu aceeaşi risipă de bani cu care s-au obişnuit aceste companii pe vremea PSD-iştilor. Nu ne permitem să schimbăm doar directorul, dar să rămână restul la fel. Vreau performanţă, pentru că suntem acolo pentru români, iar aceştia sunt banii românilor', a mai declarat premierul Florin Cîţu, potrivit Agerpres.

Cîțu, de acord cu Mihăilă în privința testării personalului medical

Referindu-se la o eventuală propunere de a-i obliga pe medici să se vaccineze, ca o măsură de prevenire a celui de-al patrulea val al pandemiei de COVID-19, premierul Cîţu a menţionat că este de acord cu poziţia Ministerului Sănătăţii: testarea personalului medical nevaccinat.

