Prima reacție a muncitorului din Brașov, infectat cu o tulpină indiană a Sars-Cov-2. Cum se simte

Autorităţile încearcă să gestioneze un focar de SARS-COV-2 depistat în colonia Bod, din judeţul Braşov, acolo unde un muncitor indian a fost depistat cu o mutaţie a tulpinii indiene. Tânărul de 26 de ani nu a fost plecat din ţară, dar a intrat în contact cu câţiva colegi întorşi de curând în România. Alţi patru muncitori sunt pozitivi, însă până acum doar proba lui a fost secvențiată într-un laborator din Sfântul Gheorghe.

“Nu aveam idee de tulpina indiană, știu doar că sunt pozitiv. Sunt ok, nu am nimic, nu am febră, nu îmi este frig, nu am nimic.″, a declarat Akram Khan, muncitorul în cauză, pentru PRO TV.

Reacția conducerii firmei

Conform normelor în vigoare, la intrarea în România, indienii au prezentat un test PCR negativ.

“În momentul de faţă toţi oamenii sunt la cazare, au tot suportul din partea noastră cât şi al autorităţilor, astfel încât să nu fie probleme şi să se extindă boală.″, a declarat Iulian Enache, managerul firmei unde a fost depistat focarul.

Dr. Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul CNCAV, a explicat ieri că tulpina indiană este definită prin prezenţa a două mutaţii care se asociază cu reducerea activităţii neutralizante a anticorpilor obţinuţi după vaccinare, însă nu este un impact semnificativ care să reducă eficiența vaccinurilor.

