Preşedintele Georgiei, întrevedere cu premierul Ciucă la Palatul Victoria; A mulţumit României pentru tot sprijinul acordat, inclusiv cu cererea de aderare la UE

Potrivit unui comunicat al Guvernului, prim-ministrul Ciucă a adresat felicitări preşedintelui Georgiei, care efectuează o vizită oficială în România, pentru obţinerea perspectivei europene şi a oferit sprijinul pentru îndeplinirea condiţionalităţilor necesare obţinerii statutului oficial de ţară candidată.

'Cei doi oficiali au discutat despre marile proiecte de infrastructură menite să lege porturile georgiene de Constanţa şi Asia Centrală, prin intermediul Mării Caspice, via Caucazul de Sud şi Marea Neagră, de România şi Uniunea Europeană - cablu pentru energie electrică, cablu de date, linii de transport naval şi proiecte de conectivitate între cele două state', se precizează în comunicat.

Preşedintele Georgiei a mulţumit României pentru tot sprijinul acordat, inclusiv în ceea ce priveşte cererea de aderare la Uniunea Europeană şi susţinerea constantă pentru aderarea la NATO.

'Doamna Zurabichvili a subliniat sprijinul masiv al populaţiei - peste 80% - pentru drumul european al Georgiei şi provocările dificile cu care se confruntă Georgia astăzi: două teritorii ocupate de către Federaţia Rusă, Abhazia şi Osetia de Sud, un flux constant de refugiaţi ucraineni şi un aflux de cetăţeni ruşi. Preşedinta Georgiei a menţionat responsabilitatea pe care noul statut privind perspectiva aderării la UE o impune, precum şi mobilizarea societăţii pentru a îndeplini condiţionalităţile prevăzute în Rezoluţia Consiliului European', se arată în comunicatul Guvernului.

Întrevedere Gorghiu-Ciolacu cu preşedintele Georgiei: Sprijin oferit pentru reformele necesare aderării la UE

Preşedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, au avut marţi o întrevedere comună cu preşedintele Republicii Georgia, Salome Zourabichvili, aflată în vizită oficială în România, discuţiile vizând priorităţile agendei bilaterale şi evoluţiile la nivel regional şi internaţional, pe fondul invaziei Federaţiei Ruse în Ucraina.

Gorghiu a salutat semnarea de către preşedinţii României şi Georgiei a Declaraţiei comune privind stabilirea unui Parteneriat strategic între cele două ţări, în contextul împlinirii a 30 de ani de la restabilirea relaţiilor diplomatice. Preşedintele interimar al Senatului a exprimat aprecierea pentru dinamica favorabilă a relaţiilor bilaterale, manifestând interes pentru intensificarea dialogului parlamentar şi a cooperării concrete.

Potrivit unui comunicat al Senatului transmis, marţi, ea a evidenţiat poziţia strategică a României şi a Georgiei 'ca noduri esenţiale' în conectarea Europei cu Asia. Gorghiu a transmis felicitări pentru recunoaşterea perspectivei europene a Georgiei la Consiliul European din luna iunie, reiterând disponibilitatea României de a oferi sprijin în realizarea reformelor necesare pentru obţinerea statutului de stat candidat la aderarea la UE.

Preşedintele interimar al Senatului a mai subliniat angajamentul statului român de a continua sprijinul oferit Georgiei pe parcursul de aderare la NATO, menţionând faptul că ţara noastră va prelua, de la 1 ianuarie 2023, alături de Regatul Unit, responsabilităţile Ambasadei Punctului de Contact NATO la Tbilisi pe o perioadă de doi ani (2023 - 2024). De asemenea, ea a salutat progresele înregistrate de Georgia ca stat partener aspirant, precum şi contribuţiile solide la misiunile aliate. Alina Gorghiu a evidenţiat că România continuă să îşi crească contribuţia la NATO pe mai multe niveluri, acţionând ca factor de securitate şi stabilitate, arătând că, la iniţiativa preşedintelui Klaus Iohannis, bugetul pentru apărare va fi majorat de la 2% la 2,5% în 2023.

Ea a atras atenţia asupra campaniei de dezinformare desfăşurată de Federaţia Rusă, accentuată pe fondul aspiraţiilor europene şi euro-atlantice ale Georgiei. Gorghiu a menţionat, totodată, importanţa egalităţii de gen şi a cotelor electorale de gen, felicitând partea georgiană pentru adoptarea acestei măsuri şi a adresat preşedintei Salome Zourabichvili invitaţia de a participa, pe 1 noiembrie, la Conferinţa Internaţională

'Femeile parlamentar din România şi egalitatea de gen ca angajament naţional', organizată sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României. Preşedintele Georgiei a afirmat că vizita sa în România reprezintă un moment important şi a subliniat importanţa solidarităţii celor două state cu Ucraina.

La întrevedere au mai participat chestorul Senatului Attila Laszlo, liderul Grupului parlamentar al PSD, Ştefan-Radu Oprea, preşedintele Comisiei juridice din Senat, Cristian Niculescu-Ţâgârlaş, preşedintele Delegaţiei Parlamentului României la AP NATO, Angel Tîlvăr, şi vicepreşedintele Comisiei pentru politică externă, Roberta-Alma Anastase.

Salome Zourabichvili, preşedintele Georgiei, a fost primită, marţi, la Palatul Cotroceni de președintele Klaus Iohannis

Salome Zourabichvili, preşedintele Georgiei, a fost primită, marţi, la Palatul Cotroceni de preşedintele Klaus Iohannis, cu ocazia vizitei oficiale pe care aceasta o efectuează în România.

Oficialul georgian a fost primit cu onoruri militare pe platoul de ceremonii.



Din delegaţia şefului statului român fac parte, printre alţii, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, consilierii prezidenţiali Luminiţa Odobescu, Sergiu Nistor, Cosmin Marinescu, Daniela Bârsan.



Cei doi preşedinţi vor avea convorbiri tete-a-tete şi oficiale, la finalul cărora vor susţine declaraţii de presă comune. Vizita preşedintelui Salome Zourabichvili la Bucureşti are loc în context aniversar, anul acesta România şi Georgia marcând 30 de ani de la restabilirea relaţiilor diplomatice.





Declaraţie comună privind stabilirea unui parteneriat strategic între România şi Georgia, semnată la Palatul Cotrocen

Preşedintele Klaus Iohannis şi omologul georgian, Salome Zourabichvili, au semnat, marţi, Declaraţia comună privind stabilirea unui parteneriat strategic între România şi Georgia.



Ceremonia semnării declaraţiei a avut loc la Palatul Cotroceni.

"Tocmai am creat, poate, un moment istoric în relaţiile noastre bilaterale semnând Parteneriatul Strategic. Prin semnarea declaraţiei comune împreună cu doamna preşedinte, am stabilit Parteneriatul Strategic dintre România şi Georgia, aşa cum am agreat în cadrul întâlnirii noastre de la New York. Prin acest Parteneriat Strategic, ţările noastre urmăresc să îşi îmbunătăţească conectivitatea în domeniile transporturi, energie, dar şi contacte interpersonale. De asemenea, Parteneriatul Strategic va conduce la dezvoltarea şi aprofundarea cooperării noastre privind agenda euroatlantică şi europeană, inclusiv sub umbrela Parteneriatului Estic, precum şi în domeniul securităţii", a declarat preşedintele Klaus Iohannis.



Şeful statului a arătat că România lucrează cu Georgia şi cu alte state partenere pentru realizarea unor proiecte strategice majore, arătând că o prioritate este construirea unui cablu electric între România, Georgia şi Azerbaidjan, în cadrul "Coridorului verde de electricitate", care să conecteze regiunea Mării Caspice cu cea a Mării Negre şi cu spaţiul Uniunii Europene. El a spus că acesta ar urma să fie dublat de un cablu submarin de fibră optică România-Georgia pentru dezvoltarea conectivităţii digitale între Uniunea Europeană, Georgia şi, mai departe, către Asia Centrală.



Şeful statului a amintit că se lucrează cu Georgia pentru operaţionalizarea Coridorului de transport de mărfuri Marea Neagră-Marea Caspică, o iniţiativă a României. Iohannis a arătat că discuţiile vizează şi stabilirea unei linii de feribot regulate la Marea Neagră, care să lege România de Georgia.



"Faptul că am semnat Declaraţia Parteneriatului strategic este un mare pas. (...) Ar trebui să aprofundăm colaborarea noastră în toate direcţiile - economice, culturale - şi ne concentrăm la Marea Neagră pentru că noi putem să ne conectăm cu UE, cu lumea şi ar trebui să devină un pod care ne ajută să aprofundăm colaborarea şi să depăşim probleme de securitate şi probleme de stabilitate în regiunea noastră pentru că fără Marea Neagră nu putem să dezvoltăm proiecte din Georgia la acre participă România împreună cu noi. Ar trebui să avem conectivitate mai bună, de feribot cu curse regulate la Marea Neagră", a spus preşedintele Georgiei, Salome Zourabichvili, scrie Agerpres.

Preşedintele Georgiei efectuează o vizită oficială în România la invitaţia preşedintelui Klaus Iohannis

