"O persoană moare la fiecare cinci minute, unitățile de terapie intensivă sunt complet supraaglomerate: un val de coronavirus se dezlănțuie în România, care este mai violent ca niciodată, deși există suficient vaccin", descriu jurnaliștii germani de la Der Spiegel situația României.

Jurnaliștii arată într-un material video secțiile ATI și de primire urgențe pline cu pacienți care se luptă să suraviețuiască.

De asemenea, jurnaliștii scriu și despre medicii care au ajun la căpătul puterilor într-un haos sanitar care putea fi prevenit.

Jurnaliștii germani au ajuns în satele din România unde au dorit să afle cauzele care au dus la situația medicală din prezent: reticiența românilor de a se vaccina împotriva COVID-19:

“Nu sunt ferm convins că este cum a fost vaccinul de gripă, că este la fel de eficient”, susține un localnic în vârstă.

“Și cu vaccinul poți să faci boala. Nu e o chestie, vai faci vaccinul și nu mai faci covid”, susține și o tânără de 18 ani.

Jurnaliștii au stat de vorbă și cu românii care au ajuns în spital după ce au refuzat să se vaccineze:

“Am zis să mai las să mai treacă. Dar nu a fost bine. Regret acum. Dacă aș putea să o iau de la capăt m-aș duce prima”, a precizat o pacientă infectată cu COVID și internată la Institutul Matei Balș.

Vezi VIDEO aici

Medicul Lucrețiu Radu a transmis un mesaj celor care nu cred medicii și stau acasă bolnavi în stare gravă pentru a evita internarea în spital dar cred în teoriile conspiraţiei. Acesta a adăugat că Xena, cu referire la senatoarea Diana Şoşoacă, sau Superman, cu referire la Florin Cîţu, nu vor fi lângă ei atunci când se vor infecta și vor ajunge pe un pat de spital.

”Dacă va fi (Doamne fereşte să fie!) să fiţi pe un pat de spital cu 40 de grade febră de la Covid, lângă voi vom fi noi, medicii şi asistenţii! Îmi cer scuze că vă distrug Universul, dar Xena nu va fi, Superman nici atât (nu intră în fişele de post ale lor iar dacă nu e sămânţă de scandal este neinteresant pentru ei...), Guvernul (ăsta sau altul) va fi tot la Palatul Victoria, alţii vor fi la golf...Nu va fi nimeni să vă administreze antitermice dintre ei, să vă scadă febra până nu mai vedeţi unicorni şi pe străbunica mestecând Orbit, că aşa reacţionează sistemul nervos central la 40 de grade temperatură - fabulează. Ca şi unii dintre cei de care am scris mai sus, doar că ei o fac şi fără febră...”, a scris, miercuri, pe pagina sa de Facebook, medicul Lucretiu Radu de la Craiova.

"Medicina veche dacică nu a lăsat prin tunelurile din Bucegi niciun elixir miraculos"

”Dacă va fi să fiţi pe un pat de spital şi să tuşiţi până rămâneţi fără aer, să tuşiţi aşa, din secundă în secundă, să ştiţi că medicina veche dacică nu a lăsat prin tunelurile din Bucegi niciun elixir miraculos pe care să vi-l dăm, vom face tot ce am învăţat vreo şase ani de facultate, plus rezidenţiat, plus primariat, plus..., vom utiliza aceleaşi medicamente făcute de Big Pharma, deşi asta este o tâmpenie pentru că, nu e aşa, sculptorul în rigips Sile Rigidizatorul v-a tot explicat că deţine date certe privind faptul că, noi, medicii, suntem vânduţi companiilor farmaceutice şi că virusul nu există, informaţii certe pe care i le spusese lui o vară de ginere a unui socru mic din Spania... Şi nu, nici Sile nu va fi lângă voi”, a adăugat medicul.

"Sete imensă de aer, tot de la Covid"

Medicul a explicat și ce se întâmplă când scade saturaţia de oxigen: ”Dacă va fi (Doamne fereşte să fie!) să fiţi pe un pat de spital cu o sete imensă de aer, tot de la Covid (aşa, cum se întâmplă când ai 80-85 saturaţie în oxigen, începi să nu ai aer şi tragi greu, greu de tot de plămâni) lângă voi vom fi tot noi, medicii şi asistenţii! Armin van Buuren va fi bine mersi, mixând la vreun alt Untold sau prin vreo discotecă a altora cum eraţi voi acum câteva luni, Axwell & Ingrosso se vor fâţâi prin Suedia, fără timp şi fără chef să vă ţină vouă măştile de oxigen... Nici fata aia mişto fără mască de la magazinul din colţ cu care stăteai de vorbă despre nucleotidele ARN-ului mesager ”altoite” de oculta mondială nu va fi. Că nu ar avea de ce. Sau pentru că ea este la alt salon, în alt pat, la alt spital...”.

Dorelia Maican, medic ATI la Spitalul Militar de Urgenţă din Sibiu, spune că este cel mai greu să încurajeze un pacient cu COVID-19 când este "disperat după o gură de aer" şi mai ales să îl intubeze, după care să-i anunţe familia, relatează Agerpres.



"Îngrijirea pacienţilor din ATI COVID este un efort de echipă. Cred că am înţeles cu toţii că trebuie să facem tot ce este necesar pentru a ajuta pacienţii, chiar dacă evoluţia bolii nu depinde strict de eforturile echipei medicale sau de performanţa aparaturii. Cel mai greu este să vorbeşti cu pacientul, să-l încurajezi când este epuizat, disperat după o gură de aer, să-l intubezi şi apoi să iei legătura cu familia şi să explici necesitatea unor manopere invazive. Infecţia cu SARS-CoV-2 înseamnă mult mai mult decât o simplă infecţie respiratorie. În evoluţia bolii pot să apară disfuncţii respiratorii, cardiace, renale, hepatice, iar tratamentul trebuie adaptat în funcţie de pacient. Nu poţi şti dacă vei face o formă severă de COVID-19 iar majoritatea pacienţilor din ATI COVID sunt nevaccinaţi.", este mesajul medicului Dorelia Maican publicat marţi pe pagina de Facebook a Spitalului Militar de Urgenţă.



Medicul susţine că vaccinul poate da o şansă oricui în faţa bolii.



"Vaccinul îţi poate da o şansă! Alege să te protejezi!", a scris în postare Dorelia Maican.

Dr. Amin Zahra, mesaj către antivacciniști: Când veți ajunge la ATI, n-o să vă țină locul nimeni acasă, nici ca mamă, nici ca tată

Medicul Amin Zahra de la Spitalul Județean din Timișoara a scris pe Facebook, duminică seară, că "ieri (n.red. sâmbătă) o doamnă tânăra cu un flux mare de oxigen aflată în terapie intensivă de mai multe zile m-a rugat dacă poate să meargă acasă, măcar puțin ca să își strângă copilul în brațe. Ar trebui să știți și asta când veți ajunge în terapie intensivă, n-o să vă țină locul nimeni acasă, nici ca mamă, nici ca tată, nici ca frate/soră!".

În continuare, medicul a amintit de vorba "Se putea și mai rău" precizând că "zilnic, avem record, după record!" și "mor sute de pacienți în fiecare zi, au murit mii și din păcate, pacienții aflați in terapie intensiva sunt din ce în ce mai tineri."

"Cu siguranță în acest timp ați auzit și de vorba: “Așa și, nu sunt eu, nu e cineva drag mie!” Ei bine, toți cei care gândiți așa sunteți niște egoiști și dați dovadă de multă ignoranță!

Singurul lucru pe care-l faceți, este să căutați vinovați pentru rahatul în care ne aflăm! Dați vina pe politicieni că nu-și fac treaba, dar vreți să știți ceva?! Nu mai pot ei de grija voastră… Mai pe românește li se rupe! Și puteți să fiți siguri că pentru ei se vor găsi paturi și tratamente și cel mai probabil nu în România!", a continuat dr. Amin Zahra. Vezi mai mult AICI.

Jurnalistul Val Vâlcu a vorbit despre explozia numărului de cazuri și al morților de la o zi la alta, despre lipsa paturilor la Terapie Intensivă, despre lipsa măsurilor impuse de autorități și despre nepăsarea românilor atunci când vine vorba despre vaccinare.

”50 și ceva la sută dintre români au votat și au stabilit că vor o țară ca afară. Hai să ne uităm cum e afară! Bun, rata de vaccinare 96% în Danemarca, 86% în Germania... aceste măsuri precum excluderea personalului medical, trimiterea în șomaj tehnic, să stea acasă până trece pandemia dacă au probleme de conștiință, să nu expună bolnavii. Aici aș întreba: Cum ar fi în Armată, să ai personal militar care se teme de zgomotul puștii sau se teme să tragă cu pușca?

E absurd! Nu mai vorbim de medicii care nu se vaccinează. Păi eu mă duc la medic și nu la vrăjitoare sau la cabinetul senatorial al Dianei Șoșoacă, pentru că medicul îmi oferă știință. Ori, dacă el nu are încredere în știință și în rezultatele științei, la ce mai stă în spital când sunt atâtea și atâtea centre de bioenergie, de vrăjitorie, de tot felul de superstiții? De ce pretinde, de ce încasează 3.000 de euro? Pentru că are cunoștințe științifice! Păi dacă le neagă... la ce mai stă în cabinet? (...)

Pe lângă cei 304 oameni care au murit astăzi, trebuie să-i luăm în calcul și pe cei care vor muri mâine în plus, pentru că astăzi nu au avut acces la tratamentele pentru cancer sau la investigațiile care permit descoperirea cancerului într-un stadiu tratabil. Deci este apocalipsă ce se întâmplă!

Am văzut în noiembrie și decembrie 2020 că mortalitatea generală a atins nivelul celei din război, doar în ultimele două luni ale anului. Încă nu se văd în statistici cazurile generate de lipsa de tratament medical în 2020 pentru pacienții cu alte afecțiuni decât COVID-19. Vom avea niște cifre care vor șoca lumea civilizată!

Cetățenii din România sunt în situația cetățenilor din Africa, deși acolo nu au acces la vaccin, nu au vaccinuri, noi nu avem dorința de vaccinare", a declarat Val Vâlcu, în direct la B1 TV.

În contextul sutelor de decese provocate de COVID-19 și în contextul în care în multe orașe sau localități groparii nu mai fac față înmormântărilor, motiv pentru care s-a apelat la escavatoare, Val Vâlcu a fost întrebat dacă pe lângă medici, de care este nevoie disperată în spitale, acum este nevoie și de gropari.

Este vorba despre Botoșani, acolo unde Primăria a închiriat un escavator pentru a săpa mai ușor numărul mare al gropilor celor care mor de COVID-19. Autoritățile de acolo se declară într-o situație anormală, groparii sunt depășiți de situație, iar localnicii spun că nu au văzut atâția morți niciodată.

"Să ne gândim că dacă virusul a suferit o mutație care-l face de trei ori mai ușor transmisibil, ce se întâmplă dacă suferă o mutație care-l face de trei ori mai agresiv? Atunci nu o să mai ai 300 de morți pe zi, o să ai 900 sau 1.000.

Am văzut acest film. S-a întâmplat în Lombardia anul trecut și are aceeași cauză. Trebuie să ne așteptăm să aibă și aceleași efecte. Atunci în Lombardia nu exista vaccin, acum în România există dar nu se dorește vaccinarea. Nu ai cum... e definiția prostiei! Să faci același lucru de două ori și să te aștepți la alte rezultate. Nu avea cum să fie altfel!", a conchis Val Vâlcu.