Pelerinaj la Sf. Dimitrie cel Nou 2021. Sărutul moaștelor în pandemie, certificatul de vaccinare și credința în Dumnezeu

”Închinarea” la moaște este, de fapt, puparea lor. Cei mai mulți merg la moaște nu pentru a face semnul crucii și o rugăciune în gând, ci pentru a pupa racla și pentru a da cu o batistă, chiloți sau orice obiect ai la îndemână și astfel să duci norocul în casa ta. Practic, ca să fim mai clari: X-ulescu pupă racla, lasă balele acolo că altfel nu ai cum să săruți, apoi, în secunda doi, vine Y-ulescu, face la fel, iar după ce sărută, scoate o batistă din buzunar, șterge balele lăsate pentru a le aduce acasă la copii, iar procedeul se repetă. Desigur, NU generalizăm. Dar fiind pandemie este suficient să facă așa un sfert de pelerini și ne-am dus pe... pe Apa Sâmbetei desigur am vrut să zic.

Să vii și să spui că se respectă regulile la un pelerinaj unde se pupă moaștele înseamnă să iei de prost omul care te ascultă. Desigur, regulile se respectă fix până în momentul când ajungi la moaște. Până acolo, cei mai mulți oamenii, într-adevăr, stau frumos la coadă, păstrând distanța fizică, cu mască etc, dar când ajung la raclă, se produce magia: majoritatea își dau masca jos și încep pupăturile.

Anul trecut, când erau doar circa 5000 de cazuri pe zi de infectări și 100 de morți, peste 33.000 de oameni s-au închinat la moaștele Sf. Dimitrie cel Nou. Acum, la 20.000 de cazuri pe zi și 500 de morți, scenariul se repetă. Cu scuzele de rigoare, să mergi în pandemie să PUPI moaște este fanatism religios.

Și nu știu cum se nimerește, dar anti-vacciniștii pe care îi cunosc sunt fix fanatici religioși. Pentru ei nu există mască, nu există vaccin, că te apără Dumnezeu. Că Dumnezeu stă să-l apere pe Gigel de coronavirus că e Gigel prost și nu se spală pe mâini, nu se vaccinează, nu poartă mască, nu se distanțează fizic și așa mai departe. Acest Gigel prost e doar un martir infect... de fapt.

Să pupi moaște când sunt 20.000 cazuri de infectări pe zi pare deplasat. Și chiar este. Și știu că oamenii care, cu adevărat, cred în Dumnezeu, nu se vor supăra citind acest text, iar de fanaticii religioși chiar nu îmi pasă. Știu sigur că oamenii care au credință adevărată sunt inteligenți și știu că noul coronavirus nu se ține departe cu tătăneasă și cu semnul crucii. Dumnezeu e doctor de suflete, nu te vindecă de Covid-19.

Bine că cerem certificate de vaccinare când mâncăm la mall și stăm cu mesele distanțate, dar la pelerinaje când pupăm tot ce prindem și suntem zeci de mii de oameni la coadă, e libertate maximă. Să terminăm cu ipocrizia și cu fanaticii religioși... dacă vrem să rezolvăm problema desigur. Dumnezeu nu ne vrea proști! România parcă era grădina Maicii Domnului, dar e o grădină izolată de restul întregii lumi care s-a vaccinat.

Nu este nimic rău în a pupa moaște, dar de ce să o facem în pandemie?

Mai am un punct de vedere despre moaște, dacă tot am început. Până la urmă nu e nimic rău în a pupa moaște. Fiecare pupă ce vrea. Dar dacă atingi racla, iar apoi te duci acasă și îl înjuri pe vecinul că a dat muzica prea tare, ești invidios pe colegul tău, îți bați copilul și nevasta, bei până te ia ambulanța din șanț, conduci cu viteză până bagi oameni direct în mormânt, minți, furi, mănânci numai fast-food și apoi te vaiți că te-a lovit nu știu ce boală și a doua zi crăpi 'fără să fi avut nimic', parcă e degeaba că ai pupat moaște. E bine și cu moaștele, dar credința nu este numai despre pupături. Și nu o spune un ateu.

Cum este cu moaștele când nu e sărbătoare. Exemplul Catedralei Mitprolitane din Iași

Mai este un aspect, un paradox, dacă vreți. Am fost la Catedrala Mitprolitană din Iași. Îți va plăcea și dacă ești ateu, și dacă nu ești. Ideea este că Sfânta Parascheva se află acolo tot timpul anului. Eu am fost într-o banală zi a săptămânii, acum câțiva ani. Nu era nimeni. Nimeni. Lumea se înghesuie acolo fix pe 14 octombrie. Probabil că mulți cred că Sfânta Parascheva este ocupată în restul anului și doar atunci are timp să facă minuni. De fapt, așa scrie pe Internet, că pe 14 octombrie, puterea ei se triplează. La câți oameni care se roagă acolo ar trebui să fim cea mai bogată țară. Sau nu chiar cea mai bogată, dar măcar, uitându-ne doar la ce se întâmplă an de an, milioane de români ar trebui să fie sănătoși, bucuroși și să aibă bani.

Și mai sunt și cozile unde oamenii stau ore întregi pentru a ajunge la raclă. Oricine a stat la o coadă, în viața lui, știe câți nervi provoacă așteptarea și câte înjurături scapă unii printre buze. Să nu mai vorbim despre persoanele care, având o stare de sănătate precară, au nevoie de ajutorul medicilor. De ce să nu te duci la Sfânta Parascheva și când nu este 14 octombrie? Atunci când este liniște, nu vin televiziunile să te filmeze cum stai în genunchi, când ești doar cu tine și când nu trebuie să stai ore întregi la coadă.

Oamenii care merg la moaște nu merită, sub nicio formă, să fie puși la zid și nici luați în râs. Este singura speranță care le-a mai rămas. Dar, cu siguranță, sfinții ar vrea mai mult decât să le pupăm moaștele. De exemplu, pur și simplu să fim mai buni, să ne rugăm - indiferent de ziua din calendar, când simțim și unde vrem, să facem fapte care să ne bucure pe noi și pe ceilalți, să nu mai fim răi și invidioși, să mergem la biserică etc.

Dar da, fanaticii religioși care merg să pupe ei moaștele și care nu cred în coronavirus și nu se vaccinează pentru că pe ei îi apără Dumnezeu merită puși la zid și arătați cu degetul. Că din cauza fanaticilor religioși am ajuns unde am ajuns.

Mi-a spus un medic, care făcea operații grele, că nimic nu se poate fără Dumnezeu. Avea dreptate. Doar că asta înseamnă mult mai mult, nu doar a pupa moaște fix când este sărbătoare mare. Înseamnă pur și simplu credință în Dumnezeu și muncă. Multă muncă. Minunile se întâmplă în fiecare zi datorită oamenilor care lucrează prin credință. Nu ne vindecăm de pe o zi pe alta. Nu ne îmbogățim de pe o zi pe alta. Și dacă măcar jumătate din oamenii care merg pe 14 octombrie la Sfânta Parascheva își schimbă comportamentul și modul de viață când se întorc acasă, cu siguranță vom și mai buni. Dacă nu, nu.

Și ca să încheiem cu fanaticii religioși, reiau bancul meu preferat despre Dumnezeu:

Biblia, credința în Dumnezeu și sfârșitul lumii, așa cum e el văzut, din perspectivă religioasă, reprezintă unul dintre argumentele împotriva vaccinării. Însă, cu toții știm că Dumnezeu lucrează prin oameni. Prin urmare, iată bancul momentului pentru cei care refuză vaccinarea și orice restricție pentru a se proteja de virusul SARS-CoV-2, din motive religioase:

Vin şuvoaiele peste sat. Ion se urcă pe acoperişul casei şi aşteaptă. Nişte oameni trec pe lângă casa lui într-o barcă de salvare:

- Ioane, sari în barcă, că ai să te îneci!

- Nu, rămân aici! Dumnezeu e mare şi puternic şi mă va salva!

Mai stă ce mai stă şi mai trece o barcă pe lângă el:

- Hai, Ioane, sari în barcă şi salvează-te!

- Nu, nu! Dumnezeu e mare şi mă va salva!

Pleacă şi a doua barcă. La cea de-a treia barcă, povestea se repetă. Apoi, Ion moare înecat. Ajuns la porţile Raiului, bate cu putere şi cere să fie lăsat să vorbească cu Dumnezeu:

- Păi bine, Doamne! Eu mă rog atâta la tine... îţi dau toată încrederea mea şi tu mă laşi să mor?

- Cum te cheamă? întreabă Dumnezeu.

- Ion.

Caută Dumnezeu în registru:

- Măi, Ioane, dar la mine aici figurează că ţi-am trimis trei bărci de salvare...

Acest text este o opinie