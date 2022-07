”Aș vrea să subliniez un lucru, sistemul sanitar este pregătit la niște cote standard ale oricărui sistem medical european și asta înseamnă o rețea de spitale și de secții adecvate, înseamnă o rețea de medici de familie și înseamnă metode medicale dedicate evenimentului respectiv, în acest caz, gripă sau COVID-19. Dar nu este suficient să fim doar noi pregătiți, trebuie să instruim și partenerii cărora ne adresăm, adică populația.

Populația trebuie să fie tot timpul informată și mai ales informată adecvat de către profesioniști și în același timp au și ei o responsabilitate și anume să ia în considerare informațiile pe care le transmitem și să aleagă o cale corectă întotdeauna, din acest punct de vedere. De ce spun asta? Pentru că nu este suficient să ai spitale, să ai vaccin și să ai doctori, ci trebuie ca și populația căreia te adresezi să fie compliantă cu toate aceste măsuri terapeutice și profilactice cu care i te adresezi pentru a putea să faci actul medical profilactic sau terapeutic pe care dorești să îl faci. Din acest punct de vedere, probabil că aici este punctul slab al nostru și anume gradul redus de complianță al populației la toate aceste măsuri sau la o mare parte din ele.

VEZI ȘI - Lecțiile pandemiei. Radu Gănescu, COPAC: Cu siguranță, COVID-ul nu va trece

Mască sau vaccin? Pacienții sunt cei care decid - complianță scăzută în procesul terapeutic

M-ați întrebat acum de ce se va întâmpla cu masca în sezonul de gripă. Eu v-aș spune că pentru gripă există vaccinare sezonieră de ani de zile și cred că acesta este primul lucru căruia trebuie să ne adresăm și anume vaccinarea sezonieră, de care vorbim an de an, pentru care avem o complianță foarte scăzută în fiecare an și lucrul acesta s-a văzut și cu această ocazie, a vaccinării împotriva SARS-CoV-2, când, de asemenea, complianța a fost atât de scăzută a populației, încât am ajuns pe unele locuri din urmă la nivel european ca și grad de vaccinare a populației.

Veriga noastră slabă constă în complianța la toate sfaturile noastre și nicidecum în sistemul medical, chiar dacă vi se pare bizar ce vă spun, eu vorbesc din experiență și consider că din punct de vedere medical, din punct de vedere administrativ, chiar dacă nu suntem perfecți, avem absolut toate instrumentele necesare pentru a face față acestor lucruri, le-am avut, le avem și sper că le vom avea în continuare. Problema este ca și pacientul căruia ne adresăm să aibă suficientă încredere în sistem, să aibă suficientă încredere în medici, astfel încât să putem îndeplini acest act terapeutic în folosul pacientului și al nostru, al tuturor”, a spus Dr. Aysel Simin Florescu, în cadrul dezbaterii ”Pandemia COVID-19, 2022: "Nimic nu va mai fi la fel" vs. "Luați din nou prin surprindere"”.

CITEȘTE ȘI - Vitamina D, efect asupra imunității. Prof. dr. Deleanu, despre beneficii. ”Ca tratament, nu este o soluție”

CITEȘTE ȘI - Prof. dr. Buicu: Vaccinarea să fie primul lucru la care ne gândim! Măsurile să fie comunicate populației, ca să înțeleagă

Urmărește dezbaterea integrală AICI:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News