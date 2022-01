Pandemia a schimbat viața unui om: Numele meu este Kovid și nu sunt un virus. Sunt pozitiv din 1990

Kovid Kapoor, un bărbat din Bangalore, India, a scris un tweet în februarie 2020, imediat după ce Organizația Mondială a Sănătății a anunțat numele oficial al bolii cauzate de noul coronavirus: Covid-19. De atunci, toate acțiunile întreprinse de bărbat, cum ar fi comandarea unei cafele la Starbucks, check-in într-un hotel sau arătarea pașaportului la securitatea aeroportului s-au schimbat radical.

Pandemia a schimbat fundamental viețile oamenilor care se numesc Kovid, un nume cu rădăcini în limba sanscrită. Mulți dintre aceștia s--au săturat până peste cap de glumele făcute pe seama lor. O parte dintre ei s-au cunoscut prin intermediul rețelelor sociale, formând o rețea liberă pentru a discuta și a se plânge de experiențele lor comune de a fi batjocoriți pentru un nume care înseamnă „învățat sau persoană învățată”. Numele este menționat în literatura vedă, inclusiv într-o rugăciune hindusă dedicată Zeului Hanuman. Totuși, numele capătă un sens cu totul nou în pandemia de coronavirus.

„A fost absolut nebunesc”, a spus Kapoor pentru The Washington Post despre experiența de a avea același nume ca al pandemiei de coronavirus.

Bărbatul ar fi contractat și COVID-19

Kovid Kapoor spune că „d” de la sfârșitul numelui său este menit să fie pronunțat „Kovid-dah” și crede că a contractat Covid-19 la centrul de vaccinare împotriva coronavirusului.

Acesta le-a spus urmăritorilor săi de pe Twitter că este „pozitiv din 1990”, când s-a născut, și că nu a putut decât să râdă când angajații aeroportului i-au revizuit cu atenție pașaportul în recenta sa călătorie în Sri Lanka, când a părăsit țara pentru prima dat de la începerea pandemiei. De asemenea, Google a considerat că numele său este scris greșit.

Totodată, atunci când prietenii i-au comandat un tort de ziua lui, cofetarul a scris pe acesta „La mulți ani, #covid-30”. Brutăria și-a cerut scuze și de atunci îi oferă prăjitură gratuită.

„Viața mi-a dat mie (și tuturor) o lămâie acră”, a scris Kapoor pe Twitter. „Am decis să iau totul în glumă și să fac niște limonadă din ea. ... Partea amuzantă [și] tristă este că vor mai fi și alte lămâi, cred că pentru tot restul vieții mele.”

Organizația Mondială a Sănătății nu i-a luat în considerare pe cei pe care îi cheamă Kovid

Când șeful Organizației Mondiale a Sănătății a anunțat noul nume al virusului, în februarie 2020, Tedros Adhanom Ghebreyesus a spus că experții au întâmpinat probleme.

„Trebuia să găsim un nume care să nu se refere la o locație geografică, un animal, un individ sau un grup de oameni și, în același timp, să fie pronunțabil și să aibă legătură cu boala”, a explicat el. Cu toate acestea, OMS nu a cruțat acest grup special de oameni.

„În primul an a fost destul de amuzant”, a declarat Kovid Jain, în vârstă de 28 de ani, din orașul indian Indore, pentru The Post. O prietenă se grăbise să-i spună în 2020 că purta același nume cu noul virus despre care vorbea toată lumea. Jain, care s-a căsătorit în acel an, a adăugat că „prietenii mei obișnuiau să spună - Kovid se căsătorește în vremurile de Covid - Am râs!”.

Acum, ea optează adesea să nu-și folosească numele în public, folosind numele soțului ei sau alte porecle, „doar pentru a evita batjocura nedorită”. Ea a adăugat: „Folosesc inițialele mele KJ sau numele animalului meu de companie Koko la cafenele sau la localuri alimentare pentru a evita atenția.”

Acest lucru este greu pentru Jain, care spune că își iubește numele și că are „un sens profund”, fiind ales de tatăl ei.

Kovid Sonawane, 34 de ani, din Nagpur, în statul Maharashtra, a spus că, deși înțelege latura amuzantă, este „în mare parte iritat de corelație”, mai ales când glumele vin de la oameni din afara grupului său de prieteni.

La momentul în care pandemia Covid-19 și-a primit numele, India raportase doar trei cazuri de virus, potrivit Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Până în prezent, 483.000 de vieți au fost pierdute din cauza virusului în India, cu peste 35 de milioane de cazuri înregistrate în toată țara, potrivit Universității Johns Hopkins. Varianta Omicron a declanșat o creștere alarmantă a cazurilor în toată țara, unele state reintroducând măsuri pentru a preveni răspândirea infecției, scrie WashingtonPost.

