"Nici Cosa Nostra nu ar fi reușit să organizeze atât de secret un eveniment. Primăria Buftea a reușit să ascundă cel mai mare eveniment cultural din ultimii 33 de ani din Buftea! Casa de Cultură, denumită acum Palatul Culturii Buftea, a fost inaugurată printr-o celebră piesă de teatru, "Tache, Ianche și Cădar", cu mari actori ai neamului românesc. N-a știut nimeni, n-au publicat nici măcar pe pagina primăriei sau a centrului cultural", scrie Bogdan Tobă, consilier independent la Primăria Buftea, pe pagina de Facebook Expresul de Buftea.

Primarul Gheorghe Pistol ar fi invitat apropiați, angajați ai primăriei și cadre didactice, potrivit acestuia. Oamenii s-au revoltat și au comentat în mediul online:

"Și mie mi-ar fi plăcut să particip, dacă aș fi știut de asta, Păcat!", "Un eveniment pentru protipendada din Buftea. Vor fi prezenți doar cei aflați în gratiile primarului", "Cultură pe sub mână, un produs al democrației corupte", "Păcat! La un astfel de act artistic aș fi participat și eu împreună cu nepoții, frații și surorile mele!", "Nu creeed! De ce n-am știut și eu?", "Era vreun afiș pe undeva și n-am văzut noi?", "Putem afla amănunte despre acest Palat Cultural?".

Ce spune viceprimarul

"Acum, eu ştiu că, între români, când doi oameni ştiu un lucru, nu mai este un secret. Ori Casa de Cultură a fost arhiplină. Nu ştiu, nu m-am ocupat eu de organizare, decât tangenţial. Dar a fost un eveniment deosebit. Chiar ziceam că am văzut "Tache, Ianke și Cadâr" doar la televizor, iar văzând evenimentele din Palestina, din Gaza, mă gândeam că Ierusalimul ar merita să fie oraşul păcii, pentru că acolo sunt cele trei mari religii, şi să se joace acolo "Tache, Ianke și Cadâr". Ar fi o chestie deosebită, oamenii ar ajunge la un nivel de conştiinţă superior faţă de ce arată ei acum. Eu nu am auzit de vreun secret.

Nu am urmărit pagina Primăriei. Nu ştiu. Eu, personal, cred că a fost cunoscut. Acum, poate nu o fi fost suficient de bine mediatizat. Evenimentul a fost foarte important. Eu îl ştiu pe domnul Rovinaru, ex-primar comunist, a luptat din răsputeri să ia această casă de cultură numită "a sindicatelor" din ghearele sindicatelor în proprietatea oraşului Buftea, pentru că practic a fost făcută de oraşul Buftea. Faptul că s-a dat drumul la activitate, s-a inaugurat este un lucru pozitiv, care merită încurajat. Sper să ajungem să vedem piese de teatru... Eu am văzut, aici, şi pe vremea lui Ceauşescu piese de teatru deosebite", a spus Alexandru Vaida, viceprimarul orașului Buftea, pentru DCNews.

"Nu ştiu de ce primăria nu a făcut niciun anunţ"

Întrebat dacă nu ar fi trebuit să ştie şi cetăţenii oraşului despre eveniment şi despre faptul că ar fi fost invitaţi doar anumiţi apropiaţi ai primarului, angajaţi şi cadre didactice, acesta spune că nu știe cum au fost făcute invitațiile.

"Nu ştiu cum s-au făcut invitaţiile, dar a fost arhiplin şi sunt convins că nu a fost niciun secret niciunde, din moment ce atât de multă lume a aflat, a ştiut. Eu nu am văzut nicio invitaţie scrisă niciunde. Am aflat şi eu aici în primărie când va fi, cu o perioadă înainte, dar nu am observat să fi fost vreo intenţie de ascundere ceva. Din contră! Nu ştiu de ce primăria nu a făcut niciun anunţ. Ştiu că primăria a făcut, juridic, tot ce trebuia şi a obţinut această casă de cultură în mulţi ani de lupte juridice şi lumea ştia tot ce se întâmplă aici. Că unii au ştiut şi alţii nu au ştiut... Că unii sunt mai interesaţi şi alţii mai dezinteresaţi... Nu pot să îi judec. Fiecare este cum crede el", a spus viceprimarul.

Cât despre faptul că mulți au aflat de eveniment abia în ziua cu pricina, viceprimarul spune că "eu am aflat cu o perioadă mult mai lungă înainte de eveniment şi nu am ţinut secret faţă de oamenii cu care am intrat în contact. Nu m-am ocupat eu de propaganda acestui eveniment, dar vă spun că a fost un eveniment deosebit - nu pot să cred că am avut aceeaşi distribuţie la "Tache, Ianke și Cadâr" ca la Teatrul Naţional. Este un lucru de excepţie să reușești să ajungi să aduci astfel de oameni. Într-un oraş în care toată lumea se cunoaşte cu toată lumea este greu să ţii orice secret. Nu avea cum să fie secret".

"Putea oricine să intre"

Întrebat dacă oamenii ar fi avut acces, dacă ar fi dorit să participe, Alexandru Vaida spune că "nu este cineva împiedicat să participe la un eveniment public deschis".

"Atât de public" a fost încât nu a știut mai nimeni. Doar cine a fost informat. "Au fost oameni diverşi, inclusiv din alte părţi au fost invitaţi. Cred că, într-un oraş mic, când se face ceva de o asemenea anvergură, toată lumea ştie. Putea oricine să intre", a mai afirmat acesta.

Viceprimarul spune că nu știe cine a organizat evenimentul și că, "în general, oameni din primărie s-au ocupat, de la Centrul Cultural". Deși am fi vrut să luăm legătura cu organizatorii, pentru mai multe detalii, solicitarea noastră nu a fost bine primită.

"Mi se pare o chestie nepotrivită să începi să zgârmi niște lucruri, să cauţi subiecte cu tentă negativă, când este un lucru pozitiv. Să căutaţi ceva, să găsiţi nod în papură. Eu v-am răspuns deja şi cred că nici nu mai avem ce să discutăm. Ce am avut de spus am spus", a spus Alexandru Vaida.

