Pădurile salvează România! Industria lemnului, contribuții de aproape 10 miliarde de euro anual la economia țării

Miercuri, 28 septembrie, a fost prezentată Strategia Forestieră Națională 2030 de către oficiali din ministerul Mediului, în cadrul conferinței Smart Green Energy organizată de către Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR). Evenimentul a debutat cu prezentarea a zece ținte pentru sectorul pădure-lemn de către președintele Asociației Indutriei Lemnului, Cătălin Tobescu.

Potrivit Infofinanciar.ro, la conferință au luat cuvântul reprezentanți ai ministerului Agriculturii, Mediului și Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și directorul general al Romsilva, Daniel Nicolăescu, președintele asociației industriei lemnului – Prolemn, Cătălin Tobescu, Barna Tanczos, ministrul Mediului și președintele CCIR, Mihai Daraban. „Fiind vorba de lemn, cred că destinațiile acestuia ar trebui să fie doar două: energie și industria mobilei și personal nu aș scoate din țară lemnul decât sub formă de masă, scaun, pat sau dulap, în niciun caz sub altă formă. Sunt constănțean și mă întristează să văd în Portul Constanța bușteni neprelucrați și cherestea. Trebuie să lucrăm pe această zonă de produse adăugate cu valoare mare pentru că nu putem sub nicio formă pozitiva balanța comercială cu materie primă. Mai ales că ne uităm și cine face exportul în țară și dacă nu ar fi companiile cu capital străin, probabil ar exista o vale a plângerii în România vis-a-vis de cifrele de la export. De bine de rău, producătorii străini din țară reușesc să țină cât de cât exportul românesc în niște cifre rezonabile” a declarat Mihai Daraban pentru publicaţia amintită.

Peste 300.000 de locuri de muncă create de industria lemnului

În deschiderea evenimentului a fost prezentat un raport efectuat de către Price Waterhouse Coopers (PWC) privind impactul industriilor bazate pe lemn din care rezultă că suma totală la care a ajuns contribuția totală a sectorului silvic și a industriilor bazate pe lemn este de 9.86 miliarde de euro anual. Acest sector și industriile sale conexe contribuie la bugetul național cu 3.2 miliarde de euro, sub formă de venituri fiscale și contribuții de asigurări sociale de sănătate. Industria generează peste 330.000 de locuri de muncă direct, indirect și indus.

Conform aceluiași raport, România se află pe penultimul loc în Uniunea Europeană, după Cipru, în ceea ce privește procentul de recoltare din creșterea totală anuală a pădurii. România recoltează un volum comercial de 33%, în timp ce media europeană se situează în jur de 63%. Producția totală de masă lemnoasă este de 2,3 metri cubi de lemn rotund brut comercial la hectar, în timp ce țările cu condiții similare României are un indice de recoltă mult mai mare, de exemplu Austria având 4.9 metri cubi pe an la hectar. Un procent mare din lemnul brut recoltat, aproximativ o treime, este utilizat drept combustibil pentru încălzire, ceea ce situează România pe locul secund în ceea ce privește țările cu un consum mare de lemn de foc pentru încălzire, după Franța.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News