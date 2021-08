Orban: Sigur că îl favorizează pe Cîţu faptul că 30 de preşedinţi din 48 i-au semnat moţiunea, dar eu vă spun cifra corectă

Orban a menţionat că Florin Cîţu 'trebuie să se hotărască asupra cifrei' de susţinători, referindu-se la faptul că premierul a afirmat, în urmă cu două zile, că este susţinut de 36 de filiale.

'Fiecare dă cifre diferite. Asta este semnătura preşedinţilor, semnătura preşedinţilor nu implică opţiunea organizaţiilor'

'În primul rând, trebuie să se hotărască asupra cifrei. Eu vă spun cifra corectă, pentru că eu ştiu exact care e situaţia în Partidul Naţional Liberal: au semnat moţiunea lui Florin Cîţu 30 de preşedinţi de filiale judeţene şi de sector. Cunosc foarte bine situaţia, deci nu sunt nici 32, nici 35, nici 36, nici 34. Fiecare dă cifre diferite. Asta este semnătura preşedinţilor, semnătura preşedinţilor nu implică opţiunea organizaţiilor. (...) Sigur că îl favorizează pe Florin Cîţu faptul că sunt 30 de preşedinţi din 48 care au semnat, pentru că preşedinţii pot să influenţeze formarea delegaţiilor, pot să uzeze de anumite argumente în a convinge delegaţii să aibă o opţiune sau alta.', a spus Orban.

'Pe de altă parte, vreau să vă spun limpede că ceea ce a dat forţă PNL şi ceea ce, până la urmă, a dus la situaţia ca PNL să aibă decizii corecte este tocmai faptul că membrii PNL, delegaţii care au participat la conferinţele de la alegeri şi la congres au votat liber şi până la urmă au luat decizii care au fost benefice pentru partid', a afirmat liderul PNL.

Ludovic Orban a participat sâmbătă, la şedinţa Colegiului Director Judeţean al PNL Bistriţa-Năsăud, pentru a-şi prezenta moţiunea pe baza căreia candidează la funcţia de preşedinte al partidului, fiind însoţit de Adrian Oros, Virgil Guran şi Violeta Alexandru.

Liderul PNL Bistriţa-Năsăud, Ioan Turc, a spus că a lansat invitaţia de participare ambilor candidaţi, însă nu a primit niciun răspuns din partea lui Florin Cîţu. În cadrul şedinţei Colegiului Director Judeţean vor fi desemnaţi şi cei 100 de delegaţi ai PNL Bistriţa-Năsăud pentru congresul naţional din 25 septembrie.

Orban: Dacă această coaliţie de guvernare nu rezistă, nu văd cum vom putea guverna România măcar ăştia 4 ani

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a subliniat, sâmbătă, la Satu Mare, unde şi-a prezentat moţiunea 'Forţa Dreptei', pe baza căreia candidează pentru un nou mandat la şefia partidului, că performanţa guvernamentală va influenţa rezultatele 'mai bune' sau 'mai rele' ale formaţiunii liberale.

'Partidul Naţional Liberal va obţine rezultate mai bune sau mai rele în funcţie de performanţa guvernamentală. Dacă Guvernul nu are rezultate, nu are o percepţie bună, dacă oamenii consideră că România nu e într-o direcţie bună sub guvernarea noastră, atunci partidul va avea de suferit', a scris Orban, pe Facebook.

El a adăugat că menţinerea actualei coaliţii de guvernare nu este simplă.

'Menţinerea acestei coaliţii de guvernare nu este simplă deloc. Trebuie să ai permanent în vedere, pe de-o parte, interesele fundamentale ale Partidului Naţional Liberal, iar, pe de altă parte, să găseşti drumul, potecuţa aceea, care este foarte strâmtă, în care să le dai o anumită satisfacţie partenerilor de guvernare. Dacă această coaliţie de guvernare nu rezistă, nu văd cum vom putea guverna România nu opt ani de zile, cum zic unii, dar măcar ăştia patru ani', a explicat liderul PNL. (Citește continuarea știrii aici).