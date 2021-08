Orban marchează o nouă victorie. Semnal pentru trădători: I-am dus de nicăieri spre afirmare

PNL Brăila, condus de Alexandru Popa, și-a exprimat susținerea pentru Ludovic Orban, miercuri seară. Moţiunea susţinută de Ludovic Orban a primit 54 de voturi pentru şi 2 împotrivă, preşedintele PNL Brăila, Alexandru Popa, declarându-şi public şi cu această ocazie susţinerea pentru Ludovic Orban la congresul care va avea loc pe 25 septembrie.

Popa mizează pe Orban





”Acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de unitate în partid. Ludovic Orban este singurul politician liberal care a reuşit să intre în luptă cu PSD-ul şi să aducă Partidul Naţional Liberal acolo unde îi este locul, la guvernare. Acum, mai mult ca oricând, Partidul Naţional Liberal are nevoie de un lider care să le garanteze românilor că vom putea guverna România aşa cum le-am promis: fără baroni locali, fără contracte atribuite, fără furturi şi cumetrii în funcţii publice. Românii aşteaptă de la noi o creştere economică resimţită în buzunarul fiecăruia, o infrastructură rutieră la standarde europene, pensii pe măsura contribuţiilor şi salarii decente. Toate aceste lucruri şi multe altele au fost asumate de preşedintele Ludovic Orban încă de pe vremea când era prim-ministru al României. Asta este ţara pe care le-am promis-o românilor, asta este ţara pe care ne-o dorim, iar Ludovic Orban se va ţine de promisiuni, aşa cum a făcut-o de fiecare dată", a declarat Alexandru Popa, scrie Agerpres.

”Am încercat să fac echipe și să ridic alți oameni”

Ludovic Orban le-a mulţumit celor prezenţi pentru susţinerea acordată şi a precizat că în toată cariera sa politică a încercat să construiască echipe, pentru că "în politică nu poţi fi lup singuratic".

"Vă mulţumesc pentru susţinerea pe care mi-aţi acordat-o, vă sunt recunoscător. Am traversat o perioadă nu foarte uşoară. În toată cariera mea politică nu am încercat numai să mă construiesc pe mine, ca om politic, totdeauna m-am uitat în jurul meu şi am încercat să fac echipe şi să ridic alţi oameni, pentru că ştiu că în politică nu poţi fi lup singuratic, în politică este nevoie de echipe, este nevoie de o creştere în echipă. De când mi-aţi făcut onoarea să mă alegeţi preşedintele PNL, am ridicat sute de oameni, poate chiar mii, e normal să fie aşa, pentru că am dus partidul la guvernare. Dacă aş fi fost preşedinte al PNL un mandat anterior, sigur că aş fi avut o grijă mai mare în promovarea oamenilor", a declarat liderul PNL.

Ludovic Orban, mesaj pentru trădători





Liderul PNL a adăugat că a constatat cu dezamăgire că foarte mulţi dintre oamenii în care a crezut şi pe care i-a susţinut nu mai sunt astăzi alături de el, precizând că în cazul unora a greşit, pentru că nu a avut timp să le dea "test de caracter".



"Pe mulţi dintre ei i-am dus de nicăieri aproape spre afirmare şi m-am trezit că nu mai sunt cu mine. Şi m-am întrebat: ce Dumnezeu se întâmplă? M-am schimbat eu? Am devenit eu altfel, mai rău? Le-am făcut ceva oamenilor ăştia? Sigur că pe mulţi dintre cei pe care i-am susţinut i-am susţinut argumentat. (...) Am mai şi greşit, se întâmplă fiecărui om, pentru că la mulţi nu am avut timp să le dau test de caracter. Caracterul unui om nu îl cunoşti în împrejurări normale, caracterul unui om îl cunoşti atunci când tu te afli în situaţii dificile şi ai nevoie de oamenii respectivi şi oamenii respectivi sunt alături de tine când tu n-ai ce să le oferi", a completat Ludovic Orban.