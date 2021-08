Orban, după gafa lui Vîlceanu: Știți foarte bine că am votat împotrivă

Reacția sa vine după gafa noului ministru de Finanțe, Dan Vîlceanu, care nu a știut cât este salariul minim în România.

Întrebat dacă i se pare în regulă ca ministrul Finanțelor publice să nu cunoască valoarea salariului minim din România, Ludovic Orban a răspuns: ”Ar fi culmea să vă spun că mi se pare în regulă”.

Cât despre cum afectează PNL-ul gafa lui Dan Vîlceanu, dacă partidul o decontează, Ludovic Orban a amintit: ”Știți foarte bine că eu am votat împotriva desemnării domnului Vîlceanu, mi-am exprimat rezerve serioase și am spus că există riscuri serioase, eu am făcut o analiză și, din punctul meu de vedere, trebuie îndeplinite anumite exigențe care țin de experiență, de management în domeniul respectiv, o anumită cunoaștere. Acum trebuie să învețe toate cunoștințele necesare pentru exersarea acestei funcții pe repede înainte”.