Orban, critici pentru USR: Guvernarea e complicată

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a spus că alianţa cu USR PLUS necesită dialog permanent şi o armonizare constantă a poziţiilor.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, 11 iunie, la Bacău, că alianţa cu USR PLUS este una care necesită dialog permanent şi o armonizare constantă a poziţiilor.



De asemenea, a menţionat că, în cadrul coaliţiei, au existat momente de criză, spunând că astfel de momente vor mai fi înregistrate, deoarece guvernările de coaliţie sunt în general „complicate”.



„USR este un partid mai nou, un partid care nu are o definire doctrinară clară, ale cărui poziţii de multe ori se stabilesc în funcţie de conjunctură, de context, este un partid care nu are experienţa guvernării şi se vede lucrul ăsta, dar este partenerul nostru şi încercăm prin cooperare, dialog, o armonizare constantă a poziţiilor, să asigurăm o bună guvernare României. Sigur că au fost momente de criză, probabil vor mai fi momente de criză. Guvernarea de coaliţie în general este o guvernare complicată, o guvernare în care e destul de dificil să păstrezi coeziunea", a precizat Ludovic Orban.



Preşedintele PNL a spus că personal a fost complet dedicat atât negocierilor pentru formarea acestei coaliţii, cât şi dialogului permanent care trebuie menţinut pentru asigurarea funcţionalităţii coaliţiei şi a guvernării.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, tot vineri, că PNL este un partid serios, în care competiţia este una constructivă, un partid care trebuie să rămână unit indiferent de rezultatul competiţiei interne.



„PNL este un partid serios, un partid unit, în care chiar dacă există o competiţie în interior, noi suntem colegi, indiferent de rezultatul competiţiei noi mergem mai departe. Acolo unde există competiţie, oamenii au posibilitatea să aleagă care este candidatul şi echipa care este cea mai bună şi, până la urmă, important este ca după aceste alegeri să rămânem în continuare colegi, parteneri, să acţionăm în conformitate cu angajamentele pe care le-am luat faţă de cetăţeni", a afirmat liderul PNL.