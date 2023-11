Obiceiurile de băut ale bărbaților, efect șocant asupra copilului nenăscut

Consumul de alcool poate avea beneficii asupra sănătății dacă este unul moderat, limitat între una și două unități de alcool pe zi, bărbaților, prin natura lor, putând să consume un pahar în plus.

De altfel este cunoscut faptul că bărbații beau mai mult, chiar și fără această recomandare a specialiștilor, tot ei fiind mai predispuși la un consum excesiv de alcool și sunt de aproape patru ori mai predispuși decât femeile să dezvolte tulburări de consum de alcool, potrivit Centrulul de Control și Prevenție al Bolilor.

Cu toate acestea, atunci când vine vorba de diagnosticarea bebelușilor născuți cu defecte congenitale asociate consumului de alcool, cum ar fi sindromul alcoolic fetal, în mod tradițional se iau în considerare doar obiceiurile de consum ale mamei.

Cercetările arată în mod clar că spermatozoizii sunt purtătorii unei cantități uriașe de informații epigenetice - ceea ce înseamnă schimbări ereditare în modul de exprimare a genelor care nu rezultă din modificări ale secvenței ADN - care influențează puternic dezvoltarea fetală și sănătatea copilului.

În ciuda acestor lucruri, majoritatea medicilor, precum și a furnizorilor de servicii medicale nu iau în calcul influența pe care o au asupra dezvoltării copilului alegerile paterne în materie de sănătate și stil de viață. Însă un studiu recent a scos în evidență necesitatea acordării unei atenții în acest sens, notează Science Alert.

Încă de la începutul anilor 80, chirurgul general al SUA a emis un avertisment de sănătate publică potrivit căruia consumul de alcool de către femei, în timpul sarcinii, era cauza unor malformații fizice și mentale la naștere la copii.

Avertismentul a venit ca răspuns la recunoașterea din ce în ce mai mare a faptului că un grup de deficiențe fizice și mentale grave la copii, cunoscute acum sub numele de sindromul alcoolic fetal, erau corelate cu consumul de alcool de către mamă în timpul sarcinii.

De altfel, specialiștii atrag atenția cu privire la aceste obiceiuri nesănătoase chiar dinainte ca femeia să rămână însărcinată, motiv pentru care este indicat ca viitorii părinți să acorde o atenție deosebită stilului de viață și de alimentație cu cel puțin șase luni înainte de momentul conceperii.

Ce spune studiul

Potrivit sursei menționate, care îl citează pe profesorul de fiziologie Michael Golding (Texas A&M University), sindromul alcoolic fetal este asociat cu trei defecte congenitale de bază: anomalii faciale, inclusiv ochi mici și malformații în mijlocul feței; creștere redusă a capului și a creierului; și restricție de creștere fetală, o afecțiune care apare atunci când copiii se nasc mai mici decât media.

Astfel, pornind de la un studiu anterior efectuat pe oameni, în care s-a folosit yn software de recunoaștere facială pentru a studia efectele consumului de alcool pe fețele șoarecilor născuți din mame, tați sau ambii părinți alcool înainte de concepție.

”Într-un studiu publicat la începutul acestui an, am capturat o imagine digitală a feței șoarecilor. Apoi, am atribuit digital repere faciale, inclusiv părți specifice ale ochilor, urechilor, nasului și gurii.

Programul de calculator a determinat apoi dacă expunerea la alcool a mamei, a tatălui sau a celor doi părinți a schimbat relațiile proporționale dintre fiecare dintre aceste repere.

Studiul nostru folosind acest model de șoarece a arătat că expunerea cronică a bărbatului la alcool afectează formarea creierului, a craniului și a feței urmașilor. Am observat, de asemenea, microcefalie, subdezvoltarea capului și a creierului, precum și o greutate mai mică la naștere, care se agrava cu cât părintele de sex masculin consuma mai mult alcool”, a transmis Golding.

De asemenea, Golding a subliniat că studiile au demonstrat că expunerea cronică a bărbaților la alcool, definită ca fiind consumul a mai mult de cinci băuturi pe zi într-un interval de patru ore, ar putea determina toate cele trei defecte congenitale ale sindromului alcoolic fetal.

