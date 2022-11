O comunitate tech puternică, în Palas Campus. Compania americană AMD își va muta centrul de proiectare din Iași în cea mai mare clădire de birouri din România

Gigantul tehnologic american Advanced Micro Devices (AMD) își va muta centrul de proiectare, deschis în 2021 la Iași, în Palas Campus, cea mai nouă investiție office de regenerare urbană a IULIUS. AMD, ce realizează soluții de calcul adaptive și de înaltă performanță pentru industria IT, va ocupa 2.900 mp în proiectul mixt care va fi inaugurat în primul trimestru al anului 2023.

Închiriat integral, Palas Campus se dezvoltă drept un hub regional de inovație în diverse domenii. „Ne bucură faptul că AMD s-a alăturat comunității de business din Palas Campus, considerând proiectul ca fiind locul ideal pentru echipa sa. Este o companie cu operațiuni la nivel mondial, iar prezența sa în Iași confirmă faptul că regiunea dispune de resurse generoase de tinere talente și poate asigura condițiile unui mediu de lucru competitiv, la nivelul exigențelor marilor jucători internaționali”, a spus Ionuț Pavel, Office Buildings Manager Palas Iași & Palas Campus.

În România, AMD angajează o echipă diversă de ingineri axați pe dezvoltarea inovațiilor pe parte de hardware și software aflate la baza soluțiilor de calcul de înaltă performanță ale companiei. „Urmărim să ne consolidăm prezența în România, așadar ne entuziasmează planurile de relocare a centrului nostru de proiectare în Palas Campus”, a declarat Ovidiu Rădăcină, Director of Design Engineering & AMD Romania site leader. „Clădirea Palas Campus ne va permite să oferim spații noi și moderne, care să încurajeze colaborarea și inovarea.”

Palas Campus este cea mai mare clădire de birouri ca suprafață din România, care a presupus o investiție ce depășește 120 de milioane de euro. Imobilul are o suprafață de 60.000 mp închiriabili, în șase corpuri de clădire, conectate atât la parter, cât și la primele trei etaje, iar două niveluri subterane sunt alocate unei parcări cu o capacitate de aproximativ 625 de locuri. Pe lângă componenta office clasa A, campusul va include spații de tip coworking în aer liber, un concept nou de food market, cu restaurante, cafenele și terase, un hub medical, o zonă de servicii care să faciliteze promovarea producătorilor locali, dar și spații pentru dușuri și vestiare, precum și piste de ciclism, locuri de parcare a bicicletelor și stații de încărcare a mașinilor electrice.

Locația ultra-centrală, spațiile office premium și varietatea facilităților pentru angajați, inclusiv spațiile verzi amenajate pentru relaxare și programul personalizat de fidelizare, precum și vecinătatea cu ansamblul mixt Palas Iași sunt elemente care setează Palas Campus drept un pol de business regional și îl fac o destinație atrăgătoare pentru companii autohtone și internaționale din cele mai competitive domenii ale economiei, cum sunt IT&C, banking, health&pharma, automotive.

Palas Campus este un proiect sustenabil încă din faza de proiect, singurul care se află în proces de dublă certificare green – EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) al International Finance Corporation (IFC) și LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) al US Green Building Council. De altfel, proiectul a atras și primul credit verde acordat unei companii românești, de la IFC, parte a Băncii Mondiale.

Palas Campus consolidează portofoliul office al grupului IULIUS, dezvoltat prin rețeaua națională United Business Center, în Iași, Timișoara și Cluj-Napoca, ce include 14 clădiri de birouri clasa A, cu o suprafață totală de peste 182.000 mp, în care își au sediul peste 80 de companii românești și internaționale.

