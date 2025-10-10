€ 5.0927
Data publicării: 17:15 10 Oct 2025

Nicușor Dan n-a mers la congresul UDMR. A procedat corect? Iată explicația!
Autor: Anca Murgoci

nicusor dan Nicușor Dan
 

A fost invitat, a confirmat, dar pe ultima sută de metri a dispărut din program. De ce a renunțat Nicușor Dan să participe la congresul UDMR de la Cluj?

Toată lumea îl aștepta, dar n-a mai apărut. Nicușor Dan a spus „nu” congresului UDMR în ultimul moment, iar explicația a stârnit discuții aprinse.

Președintele Nicușor Dan a primit invitația de a participa la congresul celor de la UDMR, eveniment care are loc la Cluj. În primă fază a acceptat, însă, în cele din urmă, pe ultima sută de metri, a decis să nu mai participe. Surse politice afirmă că pe agenda sa au intervenit alte evenimente.

La acest congres participă și premierul Ungariei, Viktor Orban, invitat special, care a ajuns la Cluj încă de aseară. A profitat de ocazie și a ieșit în oraș, unde a petrecut. De menționat este și faptul că premierul ungar ar fi trebuit să aibă o întrevedere și cu președintele Nicușor Dan.

Trebuia Nicușor Dan să meargă la congresul UDMR? Jurnalistul Val Vâlcu a explicat de ce este foarte bine că nu s-a dus.

Președintele nu ar trebui să se ducă la niciun eveniment de partid. Președintele este deasupra partidelor, conform Constituției. Sigur... monarhia constituțională ar îndeplini, în cea mai mare măsură, acest obiectiv. Dar noi mergem pe formula aceasta ipocrită... Președintele susținut de un partid, votat, susținut la următorul rând de alegeri. El este deasupra partidelor. Păi dacă este deasupra partidelor, să stea la Palatul Cotroceni și să vină partidele la consultări, nu să se ducă la mitinguri. Un președinte - oricare ar fi el - nu are ce să caute la un eveniment politic”, a zis Val Vâlcu la România TV.

Participarea lui Viktor Orban la congres are un evident scop electoral, în contextul alegerilor din Ungaria, iar prezența președintelui României ar fi echivalat cu o formă de validare politică.

