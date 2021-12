Nicușor Dan, întâlnire cu Adrian Câciu. De ce nu au bucureștenii apă caldă și căldură. Ce datorie are Primăria Capitalei la Termoenergetica

După întâlnirea pe care a avut-o sâmbătă cu premierul Nicolae Ciucă, sâmbătă, primarul Capitalei, Nicușor Dan, va discuta săptămâna aceasta și cu ministrul Finanțelor, Adrian Câciu.

"După întâlnirea de sâmbătă cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă, îmi doresc să am în perioada următoare și o întâlnire cu domnul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu. Îi voi prezenta domnului Câciu chestiunile financiare care privesc Primăria Capitalei, ca să aibă informațiile direct de la sursă. E important un dialog direct, fiindcă domnul ministru nu se poate baza pe informațiile de la Gabriela Firea, care pare să-și mintă și colegii de partid, nu doar bucureștenii. Vreau să existe o bună colaborare între Primăria Municipiului București și noul Guvern, fiindcă trebuie să lucrăm împreună pentru interesul bucureștenilor. Provocarea de conflicte și utilizarea de poziții ministeriale pentru ambiții personale, așa cum face deja din primele zile fostul primar al Capitalei, vor dezgusta foarte repede cetățenii", a anunțat Nicușor Dan, zilele trecute.

"Aș fi preferat să mă sunați"

Adrian Câciu, ministrul Finanţelor, i-a răspuns edilului într-un comentariu: "Sunteți doar la un telefon distanță pentru a stabili o întâlnire. Discuția va fi nu numai despre contabilitate și bugetul anului viitor, ci mai ales despre modul în care finantarea se transformă în servicii publice concrete și de calitate pentru bucureșteni. Mulțumesc!

PS: Aș fi preferat să mă sunați, dumneavoastră ati preferat marketingul. Este ok".

Câciu și Nicușor Dan, discuție privind fondurile pentru gigacalorie

"Ne este foarte simplu să spunem "alocăm bani". Să ştiţi că Primăria Capitalei are bani. Un primar gospodar, prin hotărârea Consiliului General, pe baza rectificărilor bugetare interne şi locale, trebuia să rezolve problema. Noi avem cum să alocăm aceşti bani, dar va trebui să avem o discuție foarte corectă şi foarte aplicată cu domnul primar general pentru că aici nu este între ministrul Finanţelor - ministrul Energiei - primarul Capitalei. Este vorba despre oameni. Sunt bucureştean şi trăiesc aceeaşi dramă ca şi dumneavoastră şi nu aveţi nici dumneavoastră, nici eu nu am nicio vină pentru faptul că cineva nu este gospodar, că nu are bani, cineva nu-l finanţează, dacă trebuia să îl finanţeze etc.

De aceea, apreciez că, după această mini-vacanță şi întoarcerea tuturor la lucru, vom avea discuţii cu miniştrii de resort care sunt implicaţi - Ministerul Finanţelor, ca finanţator, Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării pentru că aici este un risc şi pentru Primăria Capitalei să aibă o problemă cu cotele de TVA decontate în viitor, şi cu domnul primar general care trebuie să înţeleagă faptul că banii de la bugetul de stat vin, dar banii aceia trebuie folosiţi pentru oameni. Eu aş vrea ca săptămâna viitoare, poate pe 10 decembrie, să închidem această situaţie. Trebuie să ştiţi un lucru: există instrument. Poate dânsul ne priveşte şi trebuie să înțeleagă faptul că trebuie să avem o discuţie în interesul cetăţenilor. Nu vrem să ajungem în acţiuni de control, de situaţii în care, ca stat, trebuie să luăm măsuri pentru protejarea propriilor cetăţeni față de un primar ales de cetăţenii acestei urbe", spunea Adrian Câciu, săptămâna trecută.

"Trebuie să vedem ce s-a întâmplat cu banii dați până acum! E cea mai bogată primărie din România. De ce nu avem apă caldă de un an?”, a mai spus Câciu.

Ce datorie are Primăria Capitalei la Termoenergetica

"Imediat ce vom primi cotele defalcate din impozitul pe venit, în 10 decembrie se va întâmpla prima oară ca Primăria Capitalei să plătească toţi banii pe care s-a angajat să îi plătească prin buget, adică 950 de milioane. În acel moment, 10 decembrie, nu vom mai avea datorii ale Primăriei Bucureşti către Termoenergetica.

Şi, de asemenea o noutate, în sfârşit se plătesc cei 950 de milioane de lei subvenţie integral, ceea ce nu s-a întâmplat în ultimii ani. Au fost ani în care s-au plătit 500 de milioane, 600 de milioane, şi de acolo toate problemele cu care ne confruntăm noi azi”, a declarat primarul Bucureștiului.

Capitala a intrat în toamnă cu datorii de 300 de milioane de lei către Termoenergetica, urmând ca, în octombrie, suma să scadă la 150 – 160 milioane. În luna mai, Nicușor Dan spunea că datoria se ridică la 400 de milioane.