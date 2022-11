Nicuşor Dan: Bucureştenii nu se încălzesc cu glumiţe nesărate. Am alocat sume considerabil mai mari la termie

El solicită în continuare sprijinul Guvernului, astfel încât Municipalitatea să poată achita datoria de aproximativ 600 de milioane de lei a companiei Termoenergetica la Elcen. Primarul general menţionează că ajutorul poate consta fie în alocări din fondul de rezervă, fie în ridicarea plafonului de îndatorare, astfel încât Primăria să se poată împrumuta. Într-o postare pe Facebook, primarul general arată că în perioada 2012-2014, PMB a alocat până la 552 de milioane de lei pentru termie, iar în perioada 2015-2020 sumele au variat între 672-898 milioane de lei. În schimb, în 2021, suma a urcat la 987 de milioane de lei, iar în acest an - la 1,4 miliarde de lei.

'Pentru împrospătarea memoriei domnului Marcel Ciolacu, şeful de partid al Gabrielei Firea, cea care a adus Primăria Capitalei în faliment, iată graficul cu sumele alocate pentru termie de municipalitate din 2012 până în prezent. Nu trebuie să fii olimpic la matematică ca să înţelegi că în ultimii doi ani am alocat sume considerabil mai mari pentru termie decât administraţia trecută. Am făcut şi facem în continuare investiţii în reabilitarea sistemului termic, inclusiv din bani europeni, lucru complet ignorat de colega domnului Ciolacu', scrie Nicuşor Dan, ataşând şi un grafic.

Nicușor Dan adaugă că 'bucureştenii nu se încălzesc' cu glumiţe nesărate de politician

'Şi totuşi, sumele pe care le avem de plătit acum, care provin cum am mai spus din diferenţele de tarif impus de ANRE şi tariful real, sunt mult peste bugetul nostru. De aceea, solicit sprijinul Guvernului pentru oricare dintre soluţiile pe care le-am propus: alocări din fondul de rezervă sau ridicarea plafonului de îndatorare ca să ne putem împrumuta.

Şeful PSD ar trebui să ştie că bucureştenii nu se încălzesc cu glumiţe nesărate de politician', a mai scris edilul general al Capitalei. Nicuşor Dan l-a rugat, joi dimineaţă, pe preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, să discute cu ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, astfel încât să fie identificată o soluţie în ce priveşte datoria de 600 de milioane a companiei Termoenergetica faţă de Elcen.

Edilul general a precizat că a existat o discuţie, miercuri, pe această temă cu reprezentanţii Guvernului, dar că nu a participat nimeni din partea ministrului de Finanţe. În replică, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reiterat îndemnul adresat, miercuri, primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, de a împrumuta Primăria Generală, care are nevoie de 600 de milioane de lei pentru termoficare.

'Eu pe domnul ministru al Finanţelor - şi dânsul pe mine, şi eu pe dânsul - îl sun aproape în fiecare zi, fiindcă sunt interesat de evoluţie. Nu m-a dus capul până acum să îl sun ca să îi cer ministrului să îi plătească datoriile lui Nicuşor Dan. Cei care l-au propus pentru această funcţie şi l-au susţinut... îi invit să iasă frumos la televizor şi să spună:

'Domnilor, noi l-am susţinut, dar am cam greşit'. Dar are doamna Clotilde, are un excedent bugetar substanţial şi poate să îl împrumute', a arătat Ciolacu, în cadrul unei conferinţe de presă la Giurgiu. Premierul Nicolae Ciucă a declarat joi că din discuţiile purtate cu primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, au reieşit două posibile soluţii pentru achitarea datoriilor acumulate de Termoenergetica: fie ca Guvernul să asigure o parte din bani, fie ca plafonul de îndatorare al Capitalei să fie mărit, astfel încât Municipalitatea să se poată împrumuta pentru a plăti.

'Am discutat acest subiect, pentru că unul dintre consilierii guvernamentali a avut întâlniri, am avut eu, personal, întâlniri cu domnul primar, în mai multe rânduri. L-am rugat să vină cu o soluţie tehnică vizavi de ceea ce se întâmplă cu sistemul de termoficare în Capitală şi există mai multe soluţii. Una dintre ele este, sigur, solicitarea de la domnul primar să putem să asigurăm o parte din banii care sunt necesari pentru Termoenergetica şi o altă soluţie este aceea de a mări plafonul de îndatorare la nivelul Capitalei, astfel încât să poată să împrumute bani şi să achite datoriile pentru această instituţie', a afirmat Ciucă.

