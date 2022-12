Nicolae Ciucă a dezvăluit cum a ajuns în armată: A fost o decizie de moment

Premierul Nicolae Ciucă, primul comandant român care a intrat în luptă după cel de-al Doilea Război Mondial, a povestit pentru Realitatea Plus cum a decis să urmeze cariera militară.

“Eram în Craiova, aveam mai multe opțiuni și am ales să merg la liceul militar. A fost o decizie de moment. Mie îmi plăcea foarte mult partea tehnică, mergem la cercul de electrotehnică de la Casa Pionierilor, cum era pe vremea aceea. La vârsta aceea cred că toți suntem în normalitatea adolescenței, cu preocupările, cu visurile specifice. La vremea respectivă nu avem o rigurozitate strict cazonă, din contră. (...) Nu mi-am imaginat și nu mi-am fixat să devin un înalt comandant, dar mi-a plăcut ce am făcut și am vrut, în permanență, să fac cât mai bine, a spus Nicolae Ciucă.

Întrebat de către jurnalistul Laurențiu Botin dacă părinții au avut cuvântul hotărâtor în alegerea carierei militare, premierul Nicolae Ciucă a afirmat că decizia a fost "jumătate-jumătate, eu am fost mai mult nu".

Misiunile din Afghanistan și Irak

"Am participat cu militarii din Batalionul Neagoe Basarab la misiunile Armatei Române în Afghanistan și Irak, adică am deschis teatrul de operații. Era perioada în care făceam eforturi, ca țară, să fim acceptați în NATO.

Era in Irak, în 2004, când România a fost acceptată. Era o emulație să nu fim mai prejos față de ceilalți miliari alături de care participam la acele misiuni. Făceam totul pentru a compensa faptul că dotarea, echipamentele, erau destul de învechite la vremea aceea. Făceam în așa fel încât prin abordare, prin atitudine, să demonstrăm că putem face acest pas, că suntem aliați de nădejde. Și am reușit, conducând trupele din față, nu din spate. Am făcut în așa fel încât să nu lipsesc de la nicio misiune. Am fost cu soldații peste tot, am învățat unii de la alții. Mi-aduc aminte că atunci când a fost cazul să învățam ceva, de la soldat la comandant, am făcut-o, nu ne-a fost rușine să învățam.

Eram la Kandahar când ministrul Apărării de la acea vreme a venit în inspecție și, înainte să plece, m-a tras de-o parte și mi-a zis: "Ține minte, drumul țării spre NATO trece prin Kandahar!". Și a fost adevărat", a mai povestit Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă: Războiul afectează România, dar NATO este o ”centură de securitate”

Războiul din Ucraina afectează toată Europa, inclusiv România. Potrivit premierului Nicolae Ciucă, apartenenţa noastră la NATO ne asigură, însă, o "centură de securitate".

"Războiul de la graniţă deja ne afectează. Vedem care sunt efectele economice, vedem care sunt efectele psihologice, pentru că fiecare om, când ştie că în proximitate există un război şi de o asemenea amploare, are temeri legate de probabilitatea extinderii lui. România, odată ce a intrat în NATO, şi-a asigurat o centură de securitate care îi permite să mizeze pe propria capacitate de apărare. (...) În toate ţările europene, cu toţi omologii cu care am avut întâlniri, se discută foarte serios pe tema reevaluării capacităţilor militare, reevaluării capacităţii industriei de apărare astfel încât să putem să avem asigurate toate echipamentele şi mijloacele necesare ca, în caz de nevoie, să dea Dumnezeu să nu fie nevoie niciodată, dar nu pe principiul 'frica păzeşte bostănăria', nu este cazul, dar e bine să avem tot timpul o umbrelă de protecţie, iar umbrela de protecţie vine, pe de o parte, din interior, prin măsurile pe care noi le-am luat, iar de cealaltă parte vine din această apartenenţă a noastră la NATO", a spus Nicolae Ciucă, la RTV, citat de Agerpres. Vezi mai mult AICI.

