Negocieri program de guvernare. Cîţu: Nu suntem de acord ca românii care muncesc, acumulează active să fie penalizaţi suplimentar

'În România orice venit este deja impozitat, este vorba dacă vrem să penalizăm pe cineva că a avut în viaţă, că a muncit şi a acumulat active, dacă vrem să penalizăm suplimentar. Mie nu mi se pare normal acest lucru. A, dacă e vorba de evaziune fiscală, eu sunt de acord să eliminăm evaziunea fiscală, dar nu sunt de acord ca românii care muncesc, îşi asumă riscuri, investesc şi au plătit impozite să venim după aceea să spunem că mai trebuie să plătiţi ceva că asta este Justiţie socială. Cu asta nu suntem de acord, dar suntem de acord cu eliminarea evaziunii fiscale la orice nivel şi la nivel mic şi la nivel mare', a afirmat Cîţu, după negocierile de miercuri pentru programul de guvernare.

Cîțu a spus că nu este de acord cu creşterea taxelor şi cu schimbarea principiului de alocare de resurse către investiţii

'Eu am spus de la început că nu vom creşte taxele, de la acest principiu nu vom abdica. În acelaşi timp, schimbarea paradigmei prin care am alocat mai multe resurse către investiţii ne-a ajutat să avem resurse mai mari la buget anul acesta, 40 miliarde de lei mai multe decât anul trecut, şi cu aceste resurse suplimentare putem să plătim şi facturile în această iarnă, să subvenţionăm şi termia către UAT-uri. Deci este un model economic care funcţionează şi nu cred că cineva astăzi, după ce modelul a fost bifat şi a primit girul agenţiilor de rating, vrea să schimbăm. Ar fi, din punctul nostru de vedere, o eroare', a adăugat liderul PNL.

Potrivit lui Cîţu, liberalii nu se opun creşterii pensiilor, fiind deja programată o majorare de 5% pentru anul viitor

'În acelaşi timp, au fost discuţii despre creşterea pensiilor, salariilor şi noi am spus da. Noi suntem de acord, am crescut pensiile, salariile, alocaţiile într-o perioadă de criză majoră când nimeni nu făcea acest lucru în Europa şi vom face şi acum în contextul traiectoriei deficitului pe care deja am anunţat-o, dar vom face acest lucru. (...)

Putem să punem în fişă creşteri de cheltuieli de pensii, salarii şi ne uităm dacă se încadrează în deficitul estimat pentru anul viitor. Dacă nu se încadrează, avem o soluţie să luăm bani de la investiţii şi aici noi nu vom fi de acord să luăm bani de la investiţii, dar suntem de acord să creştem pensiile. Avem deja în programul de guvernare o creştere a pensiilor de 5% pentru anul viitor, putem să vedem dacă putem să mergem mai sus. Nu ne opunem', a adăugat premierul interimar.

În opinia sa, sigur că se va găsi o soluţie în Parlament privind desfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie. 'Nu văd aici un impas, dar se lucrează la soluţie', a mai spus Florin Cîţu.