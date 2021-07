Năstase: ”Marcel Ciolacu este un om bun”. Dar are o problemă

Întrebat ce părere are despre președintele PSD, Marcel Ciolacu, Adrian Năstase a spus: „Marcel Ciolacu este un om bun. Să nu o luați ca pe o ironie. Mi se pare un om corect, a realizat tot felul de lucruri. Dar cred că are nevoie de o armată mai puternică și are nevoie de oameni care să poată, în numele partidului, să asume lucruri foarte solide. Să spună foarte clar care sunt interesele legate de SIIJ, să spună foarte clar care au fost interesele legate de Avocatul Poporului, să spună interesele legate de modificările din economie.”

De precizat că Mircea Geoană este o variantă de candidat din partea PSD la următoarele alegeri prezidențiale, în opinia lui Adrian Năstase.

Declarațiile au fost făcute la Antena 3, în cadrul emisiunii lui Răzvan Dumitrescu, „Subiectiv”.

Adrian Năstase rămâne fără ordinul "Steaua României", după ce CCR i-a respins reclamația

Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, joi, 8 iulie, sesizarea ridicată de fostul premier Adrian Năstase în procesul în care solicită anularea decretului semnat de preşedintele Klaus Iohannis prin care i-a fost retras Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Mare Cruce.



Curtea de Apel Bucureşti a sesizat CCR, urmare a solicitării lui Adrian Năstase în procesul în care acesta i-a chemat în judecată pe Klaus Iohannis şi pe Ludovic Orban, privind neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 17 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului Naţional "Steaua României" şi ale art. 51 lit. a) din Legea 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României.



Potrivit art. 17 lit. a) din OUG 11/1998, "calitatea de membru al Ordinului Naţional 'Steaua României' se poate pierde în următoarele situaţii: condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate".



Art. 51 lit. a) din Legea 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României prevede: "Calitatea de membru al unui ordin se poate pierde în următoarele situaţii: condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa privativă de libertate".



Amintim că preşedintele Klaus Iohannis a semnat, pe 11 decembrie 2019, decretul privind retragerea Ordinului Naţional "Steaua României" în grad de Mare Cruce, conferit lui Adrian Năstase prin Decretul 960 din 28 noiembrie 2002.