Motivul pentru care un bărbat a păcălit cadrele medicale să îi facă a treia doză de Pfizer. Cum se simte acum

Potrivit Antena 3, un bărbat din județul Botoșani a reușit să păclească cadrele medicale și să i se administreze o a treia doză a vaccinului. Ca urmare a faptului că reprezentanții companiei Pfizer au spus că recomandă un al doilea rapel (n.r. a treia doză de vaccin - VEZI AICI), bărbatul din Dorohoi a decis că mai are nevoie de încă o doză. Acesta ar fi spus că în urma imunizării s-a simțit mult mai bine, iar serul i-a îmbunătățit vederea și auzul.

Monica Adăscăliței, directorul DSP Botoșani, a intervenit telefonic la Antena 3 pentru a oferi detalii despre cazul bărbatului de 49 de ani care a reușit să păcălească cadrele medicale:

„DSP Botoșani a demarat o anchetă. Din declarațiile medicului coordonator, acesta a precizat că pacientul s-a prezentat la centrul de vaccinare care era de tip maraton, în weekend-ul trecut, a dat declarație pe proprie răspundere că nu a mai făcut vreun tip de vaccin, a trecut prin triajul care se face în centrul de vaccinare, posibil să fi fost scăpat de persoanele de la registratură, a ajuns în zona de vaccinare și a fost imunizat cu a treia doză. Între timp s-a aflat că bărbatul primise rapelul la vaccinul Pfizer în urmă cu o săptămână. Avem o anchetă în desfășurare și vom stabili exact ce s-a întâmplat în acel moment“, a precizat directorul DSP Botoșani.

Pacientul a solicitat și a patra doză

„Este posibil să fie o problemă la registratură și posibil să nu se fi verificat în momentul în care s-au introdus datele. Avem o anchetă în desăfșurare, nu s-a mai întâmplat în Botoșani, sunt peste 44.000 de persoane vaccinate. Ulterior, pacientul a declarat că vrea și a patra doză. Cei care au greșit vor fi sancționați. Nu au fost evenimente nefericite de la începutul campaniei de vaccinare, acesta este primul caz.

M-am deplasat personal, după ce am aflat de eveniment, la Dorohoi, am discutat cu medicul coordonator, cu cei din centru, pacientul a fost sub supraveghere în post-vaccinare, a fost redirecționat către CPU Dorohoi. El a declarat că a venit să se vaccineze pentru că vedea mai bine, auzea mai bine, dumnealui are și niște probleme medicale... . După ce s-a prezentat la CPU a fost redirecționat către un consult psihiatric. În momentul de față este monitorizat și de colegii mei de la DSP, medicul de familie, iar până acum nu a prezentat niciun fel de reacție adversă post-vaccinare“, a conchis Monica Adăscăliței.

