Mirel Curea, mesajul zilei după ce s-a vindecat de COVID-19. Radu Tudor: Vaccinul i-a salvat viața

”O postare scurtă dar veselă! Gata, am ieșit din izolarea de 14 zile, în care m-a băgat infectarea cu nenorocitul ăla de virus, varianta britanică. Pentru cine știe ce este aia și cum funcționează, este clar faptul că vaccinul făcut m-a ținut la mare distanță de o formă cât de cât serioasă de boală. Am strănutat, mi-a curs nasul, m-au usturat gâtul și ochii câteva zile, mi-am pierdut simțul mirosului pentru o săptămână, din păcate nu am și slăbit 3-4 kilograme, așa cum mi-ar fi plăcut. Cui nu știe și nici nu vrea să afle, îi doresc mult succes, nu doar la ocolit boala, dar chiar și gropile din drum, sau la traversatul străzii, acțiune care presupune asocierea culorilor semaforului cu riscul ajungerii pe cealaltă parte a carosabilului. Ce este de făcut? Am mai spus:Unu. Nu ignorați semnele de boală deja clasice: roșu în gât, usturimi nazale, rinoree, dureri de cap. Nu le puneți pe seama lui „am răcit nițel”. La primul semn, test - nu este foarte scump și se manevrează ușor - apoi sunat la medicul de familie. Întârzierea poate avea efecte grave. Doi. Vaccinarea. Vaccinul nu permite decât dezvoltarea unor forme ușoare de boală, în cel mai rău caz, știu pe pielea mea. De regulă, protejează total. Trei. Nu vă luați după toți distrușii, vă poate costa viața.” a scris jurnalistul Mirel Curea, pe Facebook.

Jurnalistul Mirel Curea s-a infectat la mai multe zile după rapel, cu tulpina britanică, după cum au confirmat analizele. Soția sa, în schimb, și ea vaccinată, nu a luat virusul.

”Norocul lui Mirel a fost că a fost vaccinat, acest vaccin putem să spunem că i-a salvat viața. Mirel vorbește despre o realitate foarte complicată, astăzi cifrele arată îngrijorător” a spus Radu Tudor, la Antena 3, după bilanțul zilei, subliniind că ”pericolul este imens”.