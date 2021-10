Mircea Badea, întrebare după ce a aflat că Nicușor Dan nu s-a vaccinat împotriva Covid-19

”Poate nu este preocupat de vaccinare, poate este anti-vaccinist, dar eu aș vrea să aflu altceva: de ce anume este el preocupat. E preocupat de ceva? De orice ar fi, de pescuit, de campionatul de fotbal al Spaniei. Pare că nu este preocupat de nimic, ceea ce este foarte bine până la urmă. Eu nu mai fac parte din cei care încearcă să-i salveze pe conaționali de propriile alegeri. Eu nu mai joc în fimul acesta. Bucureștenii l-au votat pe Nicușor Dan? Ok, le doresc mult succes.”, a zis Mircea Badea.

Nicușor Dan nu s-a vaccinat nici până astăzi

La finalul lui 2020, spunea că susține total procesul de vaccinare a populaţiei și că este calea cea mai sigură de a reveni la normalitate, doar că... surpriză: a trecut aproape un an și el nici măcar nu s-a vaccinat.

La finalul lunii decembrie 2020, Nicușor Dan spunea că este ”o veste bună” începerea campaniei naţionale de vaccinare, iar Primăria Bucureşti va susţine cu tot ce poate acest demers. Potrivit credinței sale de la acea vreme, vaccinarea este ”calea cea mai sigură de a reveni la normalitate”, fiind un lucru ”util”.

”Este o veste bună pentru Bucureşti, pentru România, că acest proces de vaccinare începe. Este calea cea mai sigură de a reveni la normalitate şi, din punct de vedere instituţional, Primăria Capitalei sprijină cu tot ce este legal şi cu tot ce poate acest proces de vaccinare. Mesajul meu personal este că vaccinarea împotriva coronavirusului este un lucru util. Respect şi opinia contrară, însă opinia mea fermă şi totala susţinere pentru procesul de vaccinare a populaţiei pentru că este vorba de a proteja comunitatea de acest virus care ne-a schimbat vieţile în ultimele luni”, spunea Nicușor Dan la finalul anului 2020.

Lumea se aștepta ca el să fie printre primii români vaccinați. Doar că surpriză! Nici până astăzi, la aproape un an de la aceste declarații nu s-a vaccinat. În aprilie 2021, se infecta cu noul coronavirus. La finalul lunii august, promitea că se va vaccina, dar spunea că nu vrea să facă tam-tam pe subiect.

”Am fost în izolare în luna mai pentru că după cum știți fiica mea a fost infectată, apoi am fost și eu, am avut coronavirus. O să fac vaccinul după ce medicul îmi va spune că e bine să îl fac”, a spus Nicușor Dan în august 2021. La acel moment, Alexandru Rafila spunea: ”Am înțeles că nu s-a vaccinat încă pentru că nu a întrebat medicul sau medicul până acum, timp de 8 luni, nu i-a spus dacă ar trebui sau nu să se vaccineze. Întrebarea mea este care medic: medicul de familie sau medicul pediatru? Cu toate că e un vaccin care se poate administra de la 12 ani... Cine trebuia să îi recomande vaccinarea domnului primar?”.

Suntem la finalul lunii octombrie și nici până acum Nicușor Dan nu a decis să se vaccineze. Întrebat totuși când se vaccinează, edilul a zis: ”Imediat ce fac acele analize. Nu a fost atât demult infectarea mea și nu am avut timp fizic să mă duc să fac analizele”.

Medicul Vasi Rădulescu a explicat de ce scuza cu analizele nu este valabilă: ”Domnule Nicușor Dan, vă cer un pic ajutorul. Mi-am sacrificat de o săptămână orice fărâmă de timp liber pentru a răspunde oamenilor care au nelămuriri sau frici despre vaccinare. Am răspuns la peste 12.000 de mesaje.

Ar conta enorm exemplul dumneavoastră pentru bucureșteni, pentru că nu v-ați vaccinat încă. Ați declarat că ați avut boala și vreți să vă faceți nu știu ce analize. Vă spun din capul locului că nu e nevoie să dozați anticorpii, iar studii solide arată că dacă vă vaccinați acum veți avea o imunitate excelentă.

Așadar, repet: nu e nevoie de analize, iar trecerea prin boală + vaccin = imunitate grozavă. Vă cer ajutorul ca apoi să ajutăm alți oameni pentru care dumneavoastră reprezentați un conducător. Dacă aveți o nelămurire, o frică, nu ezitați să-mi scrieți și vă răspund cu drag. Mergeți AZI să vă vaccinați și să scăpați de întrebări, suspiciuni. Mergeți AZI să vă vaccinați ca să vadă oamenii că liderul lor s-a vaccinat și e totul ok. Ajutorul dumneavoastră ar conta enorm. Și e un act de responsabilitate. Și matematica pledează oricând pentru vaccinare”, a fost mesajul medicului Vasi Rădulescu.

”N-am niciun mesaj de la domnul Nicușor Dan. Și nicio intenție de vaccinare. Hai, că puteți!”, a scris ulterior medicul.

”Nu am reușit să-l conving să se vaccineze. Nu vrea, ce s-o mai lungim. O altă dezamăgire uriașă. De câteva luni tot zice că face niște analize speciale de care nu e nevoie. Dacă a trecut prin boală și primește vaccinul va avea o imunitate excelentă. Și va da exemplu bucureștenilor, ca un lider adevărat. Sunt încă aici să răspund la orice nelămurire, dacă domnul primar are vreuna”, a mai scris medicul.