Data publicării:

Ministerul Sănătăţii vrea să introducă 35 de medicamente noi pe listele compensate

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Sanatate
Foto cu rol ilustrativ: Freepik
Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Ministerul Sănătăţii a publicat miercuri în transparenţă decizională ordinul de ministru care va permite includerea în listele compensate a 35 de medicamente, a anunţat ministrul Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului, medicamentele nou-introduse pe listele de compensate vor aduce soluţii reale pentru pacienţi diagnosticaţi cu boli grave.

Astfel, cele 35 de medicamente sunt destinate tratării cancerului de prostată avansat, sensibil la hormoni, amiloidozei ereditare, colitei ulcerative active şi bolii Crohn moderate până la severe, rezistente la tratamente convenţionale, astmului bronşic sever necontrolat, care nu răspunde la alte terapii, angioedemului ereditar recurent (prevenirea de rutină a episoadelor), leucemiei limfocitare cronice, la pacienţi cu deleţia 17p sau mutaţia TP53, neeligibili pentru imunochimioterapie, mielomului multiplu recidivat şi refractar, infecţiei cu HIV-1 la copii.

"Ştiu că încrederea nu se câştigă uşor. Ştiu că oamenii au fost dezamăgiţi prea mult timp. Dar tocmai de aceea alegem să demonstrăm că reforma în sănătate nu este un slogan, ci o realitate care schimbă vieţi. Când facem ce promitem, încrederea revine. (...) Şi când suntem consecvenţi, încrederea ne face bine tuturor. Mulţumesc Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDR) pentru colaborarea excelentă şi colegilor din Ministerul Sănătăţii pentru munca susţinută. Parteneriatul transparent şi corect cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate aduce beneficii reale pacienţilor şi întăreşte încrederea în sistemul de sănătate", a scris ministrul pe Facebook. 

