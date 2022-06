Medicul Vasi Rădulescu: De ce acel ”mă simt bine în pielea mea” e un teren minat

„E ok să am 30 de kg în plus. Mă simt bine așa. La naiba cu părerile celorlalți! Văd astfel de opinii frecvent. Cred că e utilă o discuție despre obezitate, care în majoritatea covârșitoare a cazurilor provine din alegerile noastre greșite. E un fenomen complex, etiologia adevărată fiind mai mereu plurifactorială - mâncăm pe fugă, mâncăm pe fond psihic, mâncăm ieftin și prost, nu avem educație pentru sănătate”, a scris medicul Vasi Rădulescu pe contul său de Facebook.

„Nu vrea nimeni să facă bullying sau shaming persoanelor obeze. Numai că acel „mă simt bine în pielea mea” e un teren minat. Obezitatea e factor de risc pentru majoritatea bolilor. Circumferința abdominală e corelată cu riscul de diabet și boli cardiovasculare. Obezitatea e factor de risc pentru numeroase cancere. Obezitatea duce la mari probleme articulare. Discutăm din punct de vedere medical, unde nu e cazul să ne ascundem după perdeluțe. Asta ne arată datele celor mai ample studii. Fugim de știință? Nu avem cum. Vom plăti scump”, a subliniat Vasi Rădulescu.

„Obezitatea devine o gravă problemă de sănătate publică. Și la noi, și-n majoritatea statelor. Cred că e cazul că acceptăm asta și să depunem eforturi cu toții pentru a ne duce cât mai mulți spre normoponderalitate. Fără shaming. Fără bullying. Cu informații corecte, cu campanii, cu legi. Asta dacă vrem o țară mai sănătoasă”, a conchis Vasi Rădulescu.

EXCLUSIV DCNews / Prof. dr. Cătălina Poiană: Obezitatea dă cancer de orice fel

Prof. dr. Cătălina Poiană a transmis un semnal puternic de alarmă cu privire la obezitate. „Sunt boli care sunt la interferența dintre specialități. Un exemplu clar îl reprezintă obezitatea, care este o boală pe care o împart endocrinologii și diabetologii. Ați remarcat că am spus că este o boală? De anul trecut, Comisia Europeană a catalogat obezitatea ca fiind o boală cronică netransmisiblă. E nevoie de un management integrat la nivelul întregii societăți cu abordare într-o echipă multidisciplinară”, a zis specialistul la DCNews.

„Cifrele sunt într-o creștere dramatică. Noile date pe anul 2022 arată că inclusiv în România numărul pacienților cu obezitate este în creștere, atât la adulți, cât și la copii, cifre care ne obligă să intervenim în acest domeniu”, a subliniat Cătălina Poiană.

„Obezitatea este periculoasă prin comorbiditățile pe care le presupune, nu mă refer doar la riscul apariției diabetului zaharat de tip 2, la patologia cardiovasculară, mă refer și la alte tipuri de patologie, cum ar fi cancerul. Trebuie să știți că riscul de cancer pe care obezitatea îl poate provoca este foarte mare”, a spus specialistul. Mai mult, Cătălina Poiană a zis: „obezitatea dă cancer de orice fel!”

„Trebuie să privim jumătatea plină a paharului și să ne gândim că, atunci când se fac campanii care conștientizează lumea asupra riscului, măsurile benefice nu au încetat să apară”, a mai zis Cătălina Poiană.

