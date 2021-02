Medicament-MINUNE, eficient în tratarea obezității. Medicul Nicolae Hâncu: Beneficii cu totul extraordinare! Se găsește în România

Un studiu global cu peste 2.000 de participanți a arătat că limitarea apetitului de mâncare prin injectarea săptămânală a 2,4 mg de semaglutidă, medicament pentru diabet, poate duce la scăderea greutății corporale.

Potrivit American Journal of Medical Care, studiul a fost publicat în The New England Journal of Medicine, iar rezultatele au fost surprinzătoare: într-un mediu controlat în care s-au administrat o parte injecții placebo și o parte injecții cu semaglutidă, 86% dintre participanții care au primit medicamentul activ au slăbit cel puțin 5% din greutatea lor totală, ținând dietă.

Cei care au primit semaglutida, substanță folosită pentru a trata diabetul tip 2, au avut o schimbare semnificativă de greutate: 14,9% din greutate corporală pierdută după 68 de săptămâni (15 luni jumătate), față de 2,4% în grupul placebo. O treime dintre participanții care au primit medicamentul au pierdut cel puțin 20% din greutatea lor inițială, în doar 15 luni, nivel comparativ cu pierderea obținută după 1-3 ani de la bypass gastric.

Cele mai mari rezultate pentru scăderea în greutate

Diabetologul Nicolae Hâncu a comentat acest subiect la DIGI24.

"Se știa că acest medicament influențează pozitiv scăderea ponderală. Cu alte cuvinte, sunt medicamente prin care se tratează diabetul și medicamente care duc la creșterea în greutate. Ei bine, clasa repectivă de medicamente, semaglutida aceasta, duce la scăderea în greutate. Dintr-o toate medicamentele întrebuințate pentru diabet, acest medicament a obținut cele mai mari rezultate pentru scăderea în greutate. De aici s-a pornit dacă nu cumva medicamentul are efecte benefice și la persoane care nu au diabet zaharat. Ce nu s-a spus despre acest studiu este că toate acele persoane aveau deja un început de diabet. La toate aceste persoane s-au obținut niște beneficii cu totul extraordinare la acest medicament. Acest medicament se găsește în România din luna septembrie, când a fost lansat.", a declarat diabetologul Nicolae Hâncu.