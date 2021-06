Mască „purtată” de statuia unei zeițe în Japonia, ca o rugăciune pentru încheierea pandemiei de COVID-19

O echipă de muncitori a escaladat marţi o statuie imensă a unei zeiţe budiste din Japonia pentru a instala o mască facială confecţionată special, demers menit să fie o rugăciune pentru finalul pandemiei de coronavirus, informează Agerpres, citând Reuters.





Operaţiunea a fost dusă la îndeplinire de patru muncitori, care au lucrat trei ore, pentru a ridica masca gigantică cu ajutorul unor frânghii până la înălţimea de 57 de metri a statuii de culoare albă, care o înfăţişează pe Kannon, zeiţa budistă a compasiunii, instalată în faţa templului Houkokuji Aizu Betsuin, din prefectura Fukushima.

Muncitorii au desfăşurat apoi masca, confecţionată dintr-un material asemănător unei plase, cu o lăţime de 4,1 metri şi o lungime de 5,3 metri, cântărind 35 de kilograme, în partea inferioară a feţei statuii.

Workers scaled a giant statue of a Buddhist goddess in Japan to place a custom-made mask on her face, an act meant to be a prayer for the end of the global health crisis https://t.co/K4RYVsip9j pic.twitter.com/askhtFycba