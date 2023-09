Întrebat dacă-i deranjează Parlamentul European, el a admis acest aspect.

Vorbind în numele AUR, Marius Lulea a răspuns: ”Nu suntem de acord cu un imperiu european”. În opinia sa, nu vorbim despre o formă democratică,”pentru că nici măcar tratatul UE nu a fost votat de către cetățeni. Dacă cetățenii români, francezii, nemții ar fi scoși la vot să spună ”da, suntem de acord”, ”nu, nu suntem de acord”, aș fi de acord cu dvs. (cu Bogdan Chirieac care i-a spus că ar fi o formă democratică). Dar iată că s-au supus votului astfel de documente și au fost respinse. Asta înseamnă că dorința poporului este alta. Acum, noi venim și spunem - politicienii așa fac- în campanie electorală spun ce doresc să audă popoarele, ca după campanie să spună că popoarele nu se pricep. Este cea mai mare greșeală. În sociologie, se spune că inteligența colectivă a maselor este mult peste inteligența fiecărui individ. Pare ciudat, dar nu este nimeni atât de inteligent încât să cuprindă toate elementele. Așa că, dacă popoarele consideră că nu este momentul pentru un astfel de demers, atunci înseamnă că nu este. Noi, ca și politicieni, nu mergem acolo să-i mințim pe cetățeni că susținem o uniune economică a statelor, dar, în realitate, să ajung la putere și să spun: știți ce, v-am mințit”.

Întrebat de Bogdan Chirieac ”Dar vă deranjează Parlamentul European?”, Marius Lulea a dat cărțile pe față: ”Spre exemplu, pe mine mă deranjează Parlamentul European”. Acesta a argumentat: ”S-a creat o entitate fictivă, care nu are niciun drept de decizie, parlamentarii europeni nu au drept de decizie, ei doar sunt consultați și Comisia Europeană face toate demersurile pe baza dreptului de veto. Câteodată, se mai și potrivesc, asta nu înseamnă că se și ține cont de ei. Ce rost are să avem o entitate, unde numai România are 33 de parlamentari europeni, peste guvernele statelor, care are doar rol consultativ și face doar birocrație?”.

Marius Lulea adaugă că, în mod real, Europa este condusă de Comisia Europeană, opinând că este suficient de puternică. El consideră că se va ajunge doar la o birocrație centralizată pe care tot noi o vom plăti și că se va prăbuși la un moment dat.

